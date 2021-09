Phụ nữ xông pha trong nhiều hoạt động chống dịch

Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò, tích cực trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hoạt động sôi động, ý nghĩa như: vận động và trao tặng đến người dân nhu yếu phẩm, xung phong trực chốt bảo vệ “vùng xanh”…

Hội LHPN TP.Vũng Tàu tặng nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa tại phường Nguyễn An Ninh.

Tham gia chăm lo an sinh cho người dân địa phương, hơn 2 tháng qua, chị Đỗ Thị Nhạn, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) cùng cán bộ, hội viên tích cực vận động, tiếp nhận và tặng nhu yếu phẩm cho các hội viên phụ nữ, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chị Nhạn vừa là thành viên tổ đi chợ, vừa là Tổ trưởng tổ an sinh xã hội của phường nên công việc không ngơi tay. Khi thì đi chợ mua thịt, cá giúp dân, lúc thì phân từng mớ rau, chục trứng phát cho người nghèo. Có khi phải đêm khuya mới xong việc.

Chị Đỗ Thị Nhạn, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa (phải) phân chia đậu hũ để tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

“Chúng tôi vừa vận động được 750kg rau xanh, 150kg cá khô, 41 suất quà và chuyển về các khu phố để trao tặng cho người dân”, chị Nhạn chia sẻ về công việc mới nhất.

Thời gian qua, nhiều thành viên cốt cán của các tổ, chi, Hội LHPN phường Phước Nguyên đã tích cực hoạt động vì cộng đồng với nhiều việc làm thiết thực như: đi chợ hộ, vận động nhà hảo tâm tặng quà, ủng hộ vật chất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nhạn cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội LHPN phường đã xây dựng mô hình “Hãy yên tâm ở nhà, cần alo Hội”. Theo đó, các chi hội đã vận động hội viên, người dân ủng hộ vật chất hỗ trợ người khó khăn. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường tổ chức “Chuyến xe 0 đồng”, trao tặng hàng ngàn phần nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn, công nhân mất việc...

Tương tự, những ngày này, các chị trong Hội LHPN TP. Vũng Tàu cũng tất bật với việc vận động, trao tặng quà cho người dân trong các khu phong tỏa, người dân khó khăn. Nhờ vậy, hàng ngàn phần quà là các nhu yếu phẩm đã đến kịp thời với hội viên phụ nữ, người dân, giúp họ thêm ấm lòng giữa bộn bề khó khăn do dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, ngoài tham gia tích cực vào các hoạt động quyên góp, trao tặng quà cho các gia đình khó khăn, Hội LHPN các cấp còn giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Qua Facebook, Fanpane, Zalo … chị em đã rất tận tình hướng dẫn hội viên cài đặt Bluzone, tham gia khai báo y tế điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có 144.445 hội viên phụ nữ cài Bluezone, đạt 84,8 % so với tổng số hội viên. 100% cơ sở Hội đã thành lập “Tổ phụ nữ xung kích” đi chợ giúp người dân mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, y tế…

Bài, ảnh: THI PHONG