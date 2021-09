Hành động đẹp lay động lòng người

Phát hiện nhóm 12 người chạy xe máy trên đường trong những ngày giãn cách xã hội, tổ công tác của Công an xã Cù Bị (huyện Châu Đức) do Thiếu tá Nguyễn Huy Hạnh làm tổ trưởng đã có cách xử lý mềm mại, chiếm trọn tình dân.

Sản phụ Lý Thị Xe được đưa đi sin tại Bệnh viện Bà Rịa mẹ tròn con vuông.

Ngày 14/8, trên đường tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch, tổ tuần tra Công an xã Cù Bị (huyện Châu Đức) do Thiếu tá Nguyễn Huy Hạnh, Trưởng Công an xã Cù Bị làm tổ trưởng đã phát hiện một nhóm 12 người di chuyển trên 6 xe máy không có biển số. Qua làm việc, những người này cho biết, họ là người dân tộc H’Mông, quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Từ tháng 5/2021, họ vào làm công nhân khai thác mủ cao su tại nông trường Cù Bị. Khi địa phương áp dụng giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất tạm dừng, cuộc sống khó khăn nên mọi người quyết định chạy xe về quê. Đáng nói là trong 12 người này, có chị Lý Thị Xe (SN 2001) đang mang thai 8 tháng.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của từng người, Thiếu tá Hạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, giải thích cho mọi người hiểu rõ quy định phòng, chống dịch và khuyên tất cả cùng ở lại BR-VT. Nhóm công nhân đều là đồng bào người dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, chủ yếu sử dụng tiếng H’Mông để giao tiếp, thậm chí một số người không nói được tiếng Kinh nhưng qua giải thích của Trưởng Công an xã Cù Bị, ai cũng cảm thấy thuyết phục.

Để giúp những người này có nơi ở, ổn định trong thời gian giãn cách, Thiếu tá Hạnh đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã bố trí cho họ vào sống tạm tại trường MN cũ của xã. Trong thời gian này, Công an xã cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, thường xuyên liên lạc thăm hỏi, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần.

Cũng nhờ thường xuyên giữ liên lạc, nên sáng 28/8, khi chị Lý Thị Xe chuyển dạ, Công an xã Cù Bị đã kịp thời bố trí xe ô tô đưa chị Xe đến Bệnh viện Bà Rịa. Biết gia đình chị Xe có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có tiền chi trả viện phí, Thiếu tá Nguyễn Huy Hạnh đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình trang trải, mua sắm vật dụng thiết yếu. Sau khi “mẹ tròn con vuông”, chị Xe cùng chồng con trở lại Cù Bị. Nhờ sự giúp đỡ của Thiếu tá Hạnh, họ tìm thuê được một căn nhà vừa ý. Cảm thông với hoàn cảnh của cặp vợ chồng và mến cái tình của người chiến sĩ công an, chủ nhà vui vẻ cho gia đình chị Xe ở trọ miễn phí.

Ngày 7/9, Thiếu tá Hạnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì làm tốt công tác dân vận. “Được khen tặng ai cũng hạnh phúc. Nhưng điều hạnh phúc lớn hơn là việc mình làm đã phần nào đó giúp những anh, chị công nhân khó khăn có chỗ an toàn trong những ngày dịch”, Thiếu tá Hạnh chia sẻ.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN