Công an tỉnh hướng dẫn đăng ký cấp Giấy đi đường

Ngày 13/9, Công an tỉnh ban hành hướng dẫn hình thức, quy trình đăng ký, cấp, quản lý và kiểm tra “Giấy đi đường” cụ thể theo các bước sau: Giấy đi đường được cấp trực tuyến qua mạng Internet, thông qua mẫu QR-Code cho từng cá nhân sau khi đăng ký và được duyệt cấp qua website: https://giaydiduong.baria-vungtau.gov.vn. Hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả việc cấp, quản lý “Giấy đi đường” trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh,

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người điều khiển phương tiện khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực cầu Cỏ May, đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.

Cơ quan, đơn vị được cấp giấy đi đường: Đối với cấp tỉnh: Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), đối với cấp huyện: Công an huyện, thị xã, thành phố (Đội Quản lý hành chính về TTXH), đối với cấp xã: Công an các xã, phường, thị trấn.

Cơ quan, đơn vị đăng ký và người thuộc diện cấp Giấy đi đường: Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh lập danh sách đăng ký cấp giấy (theo mẫu gửi kèm, ký, đóng dấu, scan file PDF) và gửi về Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) qua địa chỉ gmail: phongpc06.cat.brvt@gmail.com.

Người thuộc diện được cấp “Giấy đi đường”, giai đoạn 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh (đảm bảo số lượng làm việc theo quy định).

Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh có trách nhiệm trong việc xét duyệt, lập danh sách đăng ký cấp giấy và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện di chuyển theo đúng “điểm đi, tuyến đường đi và điểm đến” trong giấy đi đường được cấp.

Người được cấp “Giấy đi đường”, đảm bảo thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế khi ra ngoài đường. Tuyệt đối không cho, cho mượn giấy đi đường (thông qua mã QR-Code) được cấp cho người khác sử dụng. Trường hợp mất phải báo ngay Công an tỉnh để xử lý kịp thời. Khi ra đường cần mang theo các loại giấy tờ cá nhân sau: căn cước công dân (CMND), hoặc giấy tờ khác có hình ảnh đóng giáp lai (như GPLX…). Trong trường hợp các cá nhân đã tích hợp CCCD/CMND trên phần mềm đăng ký “Giấy đi đường” thì không phải xuất trình CCCD/CMND khi kiểm tra.

Phạm vi triển khai, trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 gồm: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và huyện Long Điền.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1: Từ 0 giờ ngày 12/9, đến 0 giờ ngày 15/9/2021. (Trong thời gian 4 ngày chuyển đổi, các giấy tờ đã được cấp còn hạn và hợp lệ vẫn được sử dụng để di chuyển).

Dự kiến giai đoạn 2: Từ 0 giờ ngày 15/9, triển khai cấp “Giấy đi đường” cho tất cả những người thuộc diện còn lại. (Trong thời gian 4 ngày chuyển đổi “Giấy đi đường”, đến 0 giờ ngày 18/9/2021, các giấy tờ đã được cấp còn hạn và hợp lệ vẫn được sử dụng để di chuyển).

Về kiểm tra giấy đi đường, các lực lượng chức năng thuộc Tổ đảm bảo ANTT và các chốt kiểm soát trên địa bàn; Lực lượng Công an cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; Các chốt bảo vệ khu phong tỏa, cách ly và bảo vệ vùng xanh; Lực lượng bảo vệ ANTT và phòng, chống dịch tại các trụ sở cơ quan các sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể (kiểm tra tại cổng ra vào).

HƯỚNG DẪN TẠO QR-CODE GIẤY ĐI ĐƯỜNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN