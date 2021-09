Những ngày làm việc khó quên

Hơn 2 tháng qua, kể từ khi Phường 11, TP.Vũng Tàu xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 9/7, chị Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường đã sát cánh cùng chị em cán bộ, hội viên chăm lo đời sống cho người dân, góp phần quan trọng vào chiến thắng dịch bệnh.

Chị Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường 11 (trái) vận chuyển nhu yếu phẩm để tặng cho người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 9/7, Phường 11 phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19. 5 giờ 31 phút ngày 10/7, có thông báo kết quả xét nghiệm về một ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường. Bệnh nhân là một nam thanh niên, SN 1987, làm nghề bán vé số. BCĐ Phòng, chống COVID-19 Phường 11 họp khẩn, cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được lãnh đạo phường quyết định và triển khai ngay. Lực lượng công an khoanh vùng, lực lượng quân sự chốt chặn, lực lượng y tế truy vết các F. Các thành viên còn lại hỗ trợ ghi chép, nhập dữ liệu và trực sẵn sàng hỗ trợ. Ngay sau đó, khu vực nơi ca F0 sinh sống được phong tỏa. Công tác truy vết kết thúc vào lúc 5 giờ 17 phút sáng hôm sau. Không dừng lại ở đó, trên địa bàn phường liên tục xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới, diễn biến ngày một phức tạp, khó lường. Phường chuyển thành “vùng đỏ” với nhiều khu dân cư bị phong tỏa.

Là thành viên trong BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường, chị Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch đến cán bộ, hội viên. Lãnh đạo phường cũng phân công cho Hội LHPN cùng UBMTTQ phường phụ trách công tác an sinh xã hội, chăm lo, bảo đảm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Để có nguồn hỗ trợ người dân tại các khu vực phong tỏa, hằng ngày, chị Hương kết nối với các nhà hảo tâm qua Facebook, Zalo. Đồng thời, ngỏ lời vận động người thân, bạn bè hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Chị Hương làm việc không kể thời gian, ăn không đúng bữa, ngủ chẳng đủ giờ. Khi là tiếp nhận lương thực, thực phẩm, lúc cùng các anh chị em trong tổ hậu cần chia thành từng phần gạo, mì gói, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, trứng, rau, củ, quả. Thân hình mảnh khảnh, nhưng chị Hương nhanh nhẹn khuân hàng trăm bao gạo, thùng mì chất lên chiếc xe tải của phường để đi tặng cho người dân. Gia đình anh Trần Thanh Bình (tổ 12, khu phố 1, Phường 11) thuộc diện khó khăn. Con gái bị bại liệt hơn 10 năm nay nên vợ anh chỉ ở nhà nội trợ và chăm con, anh Bình trở thành lao động chính nuôi cả nhà với nghề thợ hồ. Dịch bệnh lại khiến cuộc sống gia đình anh thêm khó khăn. Biết được hoàn cảnh này, chị Hương hay đến hỏi thăm, tặng quà cho anh Bình. Cầm trên tay gồm gạo, nước mắm, nước tương… anh Bình xúc động nói: “Không những khi dịch bệnh mà mấy năm nay, chị Hương hay dành những phần quà cho gia đình tôi. Tôi rất ấm lòng”, anh Bình nói.

Nhớ lại một ngày làm việc, chị Hương kể: “Có ngày, tôi và các anh chị em trong phường xuất phát từ 6 giờ 30 phút đi phát lương thực, thực phẩm cho người dân. Đến trưa, trời nắng chang chang như đổ lửa nhưng hàng trên xe còn phải chuyển đến 2 khu vực phong tỏa. Tay chân bủn rủn, hoa mắt nhưng nghĩ đến bà con đang mong mỏi chờ từng cân gạo, mớ rau, con cá, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc. Xong việc là đã 13 giờ chiều, tôi cởi vội bộ đồ bảo hộ, vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ ăn trưa. Có lần đến tiếp tế tại một khu vực phong tỏa, vì mặc đồ bảo hộ kín mít, một người quen không nhận ra tôi, còn nói, Chủ tịch Hội phụ nữ mà cứ tưởng bà buôn rau chứ!”.

Ngày nối tiếp ngày, chị Hương vẫn nhiệt huyết làm việc, từ tặng quà, trực chốt bảo vệ vùng xanh, đến hỗ trợ hướng dẫn người dân tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để sàng lọc ca nhiễm COVID-19… “Dẫu biết rằng cuộc chiến với COVID-19 vẫn còn tiếp diễn, nhưng tôi tin rằng, mình cùng mọi người sẽ vượt qua những ngày tháng không bao giờ quên này”, chị Hương lạc quan.

Tính đến ngày 9/7, Hội LHPN Phường 11 đã vận động hơn 1.200 suất quà, hơn 5.400 quả trứng, gần 6,3 tấn gạo, hơn 6,5 tấn rau, giảm giá 640 phòng trọ và các nhu yếu phẩm khác tặng cho người dân địa phương với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Bà Đoàn Thị Thu Giang, Bí thư Đảng ủy Phường 11 cho biết, tính đến ngày 6/9, Phường 11 ghi nhận 346 người nhiễm COVID-19 và có 23 khu dân cư bị phong tỏa. Đây là các con số cao nhất so với 16 phường, xã còn lại của TP.Vũng Tàu. Nhưng bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trắng đêm chống dịch, sự đồng lòng của người dân, đến nay, từ một “điểm nóng”, phường đã trở thành vùng xanh. Với nhiệm vụ làm công tác an sinh xã hội, Hội LHPN đã cùng UBMTTQ Việt Nam phường chủ động, tích cực vận động, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với vai trò là đảng ủy viên, thành viên của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 phường, Chủ tịch Hội LHPN, chị Trần Thị Thu Hương đã tích cực trên mặt trận chống dịch, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc giãn cách xã hội. Đồng thời, chị Trần Thị Thu Hương đã góp phần làm tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người dân khó khăn trên toàn phường.

Bài, ảnh: THI PHONG