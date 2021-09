Nhiều địa phương nỗ lực trở lại vùng xanh

Trong ngày 6/9, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với ngày 5/9. Một số địa phương đã trải qua nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng và đang tính toán phương án, biện pháp để sẵn sàng trở lại vùng xanh từ sau ngày 8/9.

Nhân viên y tế TP. Bà Rịa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn phường Long Toàn ngày 6/9. Ảnh: TUYẾT MAI

4 huyện không ghi nhận ca mắc mới

Ngày 6/9, huyện Đất Đỏ tiếp tục không phát sinh ca mắc mới. Như vậy từ ngày 23/8 đến nay, huyện Đất Đỏ không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiểm soát. Để phấn đấu đạt mục tiêu đến ngày 8/9 toàn huyện chuyển sang trạng thái bình thường mới, huyện Đất Đỏ tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt các chốt tự quản “bảo vệ vùng xanh”. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, cung cấp hàng hóa thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, quản lý chặt hoạt động tại các KCN, CCN.

Từ 12 giờ ngày 5/9 đến 12 giờ ngày 6/9, huyện Xuyên Mộc không ghi nhận ca mắc mới, tuy nhiên có 1 ca tái dương tính sau điều trị trên địa bàn xã Bàu Lâm (người này hiện đang được theo dõi cách ly tại nhà). Ngày 6/9, các lực lượng chức năng của huyện đã ra quyết định xử phạt 31 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với số tiền 38 triệu đồng.

Theo đánh giá của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tính đến 6/9 trên địa bàn huyện không còn vùng nguy cơ cao (vùng cam) mà chỉ còn TT. Phước Bửu là vùng nguy cơ (vùng vàng). Địa phương có 12 xã là vùng xanh gồm: Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng, Bưng Riềng, Bông Trang, Bàu Lâm, Bình Châu, Phước Tân, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp, Tân Lâm, Phước Thuận.

Huyện Châu Đức tiếp tục giữ vững vùng xanh khi trong ngày không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Huyện Châu Đức đã tổ chức lấy ý kiến người dân về các giải pháp phòng, chống dịch sau ngày 8/9. Đồng thời, huyện phấn đấu trên địa bàn huyện đạt 100% là vùng xanh, đưa huyện về trạng thái bình thường mới trong thời gian tới.

Tại huyện Côn Đảo, các hoạt động phòng chống dịch được duy trì ổn định trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Các khu vực bến cảng được thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch. Ghe, tàu tại cảng chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch. Các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành lệnh tạm dừng tàu cá xuất bến, tạm dừng việc tiếp nhận hải sản lên bờ và hoạt động mua bán hải sản trực tiếp từ ghe, tàu của các địa phương khác.

Bà Rịa, Long Điền, Phú Mỹ ghi nhận nhiều ca mắc mới

Tính từ 16 giờ ngày 5/9 đến 16 giờ ngày 6/9, TP. Bà Rịa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu vực phong tỏa thuộc khu phố 1, phường Phước Nguyên. Ngoài ra, ngày 6/9, TP. Bà Rịa phát hiện 5 ca mắc COVID-19 mới. Đây là các trường hợp đã được cách ly y tế trước đó do phát hiện ống gộp dương tính sau khi TP. Bà Rịa xét nghiệm diện rộng trên địa bàn phường Long Toàn.

Cũng trong ngày, TP. Bà Rịa tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 6 trên phạm vi toàn thành phố với mục tiêu 100% trường hợp có nguy cơ cao được xét nghiệm COVID-19. Đến chiều cùng ngày, lực lượng y tế đã lấy được 21.324 mẫu xét nghiệm trong tổng số hơn 28.300 mẫu dự kiến.

Từ 12 giờ ngày 5/9 đến 12 giờ ngày 6/9, huyện Long Điền ghi nhận 15 ca mắc mới, trong đó 11 ca tại khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc và 3 ca ngoài cộng đồng tại xã An Ngãi. Toàn huyện Long Điền ghi nhận 1.448 ca, trong đó TT. Long Hải 1.326 ca. Liên quan đến các trường hợp F0 ngoài cộng đồng, xã An Ngãi đã tạm thời phong tỏa tổ 10B, ấp An Thạnh, xã An Ngãi với 11 hộ/38 nhân khẩu. Toàn bộ các ca F0, F1 liên quan đến ca bệnh mới phát sinh trên địa bàn đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung.

Ngày 6/9, TX. Phú Mỹ phát sinh 4 ca dương tính mới, trong đó có 3 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, 1 ca là người nghiện ma túy. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 3/9, Công an xã Tân Hải tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy đang lưu trú tại nhà của ông N.V.N. (tổ 7, thôn Đông Hải, xã Tân Hải). Xác định đối tượng tên N.T.D. sinh năm 1994 (nơi thường trú tổ 5, thôn Láng Cát, xã Tân Hải), Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ sử dụng trái phép chất ma túy và đưa đối tượng đi cách ly tập trung tại khu cách ly KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Tuệ Đức. D. được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. UBND xã Tân Hải yêu cầu người nào tiếp xúc gần với N.T.D. khẩn trương ra trạm y tế khai báo để được hướng dẫn phòng, chống COVID-19.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, từ ngày 3/9 đến 6/9, trên địa bàn thị xã phát sinh 35 ca F0, trong đó 31 F0 liên quan đến chuỗi lây nhiễm khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân. Thị xã đã “khóa chặt” khu phố Phước Lập, tổ chức xét nghiệm sàng lọc lần thứ 2 cho 100% người dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ