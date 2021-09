BR-VT có 3.102 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi

Tính từ 18 giờ ngày 5/9 đến 18 giờ ngày 6/9, BR-VT có 38 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 3.102 người.

Trong ngày, tỉnh ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại TP.Vũng Tàu (2 ca ở phường Thắng Nhất, 3 ca ở phường Nguyễn An Ninh). Số ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 3.633 ca.

Lực lượng chức năng tuần tra trong khu phong tỏa phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

Các ca nhiễm COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng vừa qua tập trung vào các đối tượng dịch chuyển cao và có sự tiếp xúc rộng như tài xế, nhân viên thu cước, buôn bán… Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn chú trọng nắm chắc tình hình, danh sách hộ gia đình ở địa bàn và có biện pháp quản lý, kiểm soát chặt từng đối tượng; tiếp tục thực hiện triệt để nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn.

BCĐ tỉnh cũng đề nghị các địa phương bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn phụ trách, để chủ động có biện pháp ứng phó phù hợp; tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung cho các “vùng đỏ”; có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để thực hiện triệt để phương châm “chặt trong, chặt ngoài”.

MINH THIÊN