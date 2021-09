Ấm lòng với "gói an sinh"

UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai hơn 21 ngàn “gói an sinh” gồm nhu yếu phẩm và thuốc, vật tư y tế nhằm hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa. Những “gói an sinh” đến kịp thời đã giúp người dân an tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Những “gói an sinh” của tỉnh được bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu chuyển đến các hộ dân trong khu phong tỏa.

Ông Phạm Thành Dương, 64 tuổi (tổ 22, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) vừa được nhận “gói an sinh” do UBMTTQ Việt Nam TX. Phú Mỹ trao vào ngày 3/9. “Gói an sinh” gồm vật phẩm y tế như chai xịt khuẩn, nước muối súc miệng, tuýp Vitamin C..., những thứ mà không phải lúc nào cũng dễ dàng mua được, nhất là đang trong khu phong tỏa. “Đây là những phần quà rất thiết thực hỗ trợ chúng tôi phòng dịch bệnh”, ông Dương xúc động nói và cho biết thêm, hơn 2 tuần bị phong tỏa, gia đình ông được địa phương hỗ trợ vài lần, khi thì gạo, mì, rau củ quả, khi thì dầu ăn, nước tương, hạt nêm... đủ cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu nên gia đình yên tâm ở trong nhà, hợp tác cùng chính quyền phòng, chống dịch.