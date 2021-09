Từng bước chuyển hóa vùng đỏ Long Hải trở về vùng cam

Để đạt mục tiêu đưa TT. Long Hải từ vùng đỏ về vùng cam, huyện Long Điền đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tìm F0 đưa đi điều trị, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, thiết lập chốt kiểm soát dịch vào địa bàn huyện nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền trao đổi với các Tổ trưởng khu dân cư (TT. Long Hải) về triển khai công tác an sinh xã hội để người dân an tâm “ai ở đâu ở đó”.

Xét nghiệm diện rộng

Trong thời gian toàn huyện Long Điền tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho người dân trên địa bàn. Trong đó, vùng đỏ TT. Long Hải thực hiện theo nguyên tắc “dân ổn định tại chỗ, tổ lấy mẫu di chuyển”. Từ ngày 16/9 đến ngày 18/9, gần 200 nhân viên y tế (gồm CDC tỉnh, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, BV Bà Rịa, Trung tâm Y tế huyện Long Điền…) và lực lượng tình nguyện của huyện, TT. Long Hải đã đồng loạt ra quân lấy hơn 10.000 mẫu xét nghiệm (chu kỳ 6) cho người dân TT. Long Hải theo hình thức mẫu gộp và mẫu đơn tùy theo từng khu phố thuộc nguy cơ rất cao hay nguy cơ cao.

Theo ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TT. Long Hải đang có chiều hướng được kiểm soát tốt. Ngành y tế đang chạy đua với thời gian để tăng cường công tác xét nghiệm, đặc biệt là cho các nhóm người dân ở vùng nguy cơ rất cao để phát hiện sớm các trường hợp F0, kịp thời tách nguồn lây nhiễm có thể còn trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân Long Hải để có miễn dịch cộng đồng; nhanh chóng phát hiện và tư vấn, chăm sóc, điều trị F0 và tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội để người dân an tâm cùng chính quyền phòng chống dịch. “BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan, tiếp tục quản lý chặt nguồn lây từ bên ngoài, bảo vệ vùng xanh để đến ngày 30/9, toàn huyện Long Điền trở về trạng thái bình thường mới”, ông Hồng nhấn mạnh.

Nếu như ngày 12/9, TT. Long Hải ghi nhận 10 ca F0 thì trong các ngày liên tiếp (từ ngày 13, 14, 15 và 16/9), Long Hải chỉ ghi nhận 7 ca F0 mới trong khu vực phong tỏa, 4 ca F0 trong khu vực cách ly. Từ ngày 17 đến 19/9, qua xét nghiệm sàng lọc, phát hiện 6 trường hợp nghi nhiễm. Tính đến 12 giờ ngày 19/9, TT. Long Hải ghi nhận 1.400 ca F0. Những kết quả tích cực nêu trên cho thấy, vùng đỏ Long Hải được đánh giá đã chuyển hóa thành vùng cam kể từ ngày 15/9. Liên quan đến ca F0 ngoài cộng đồng tại khu phố Long Phượng (TT. Long Điền) qua lấy mẫu xét nghiệm ngày 15/9, các lực lượng chức năng đã truy vết được 20 F1 đưa đi cách ly tập trung; phong tỏa tạm thời tổ dân cư số 10.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân khu phố Hải Điền, TT. Long Hải.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Bên cạnh đó, huyện Long Điền còn duy trì các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào tại các xã, thị trấn và các chốt phong tỏa trên địa bàn huyện; tiếp tục tuần tra nghiêm ngặt việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND huyện Long Điền đã thành lập chốt kiểm soát dịch (gần vòng xoay Vũng Vằn) theo Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 4/9/2021. Chốt có 7 thành viên, gồm các lực lượng: Công an, Ban CHQS huyện, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện và UBND xã, thị trấn... do Đại tá Phạm Văn Tứ, Phó Trưởng Công an huyện làm Tổ trưởng.

Qua ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, lực lượng trực tại chốt kiểm soát dịch được bố trí trực 24/24. Lực lượng trực thường xuyên ghi chép thông tin người và các phương tiện qua lại chốt; hướng dẫn tài xế xe tải cài đặt mã QR; giám sát việc giao nhận hàng hóa tại bãi tập trung; kiểm tra giấy xét nghiệm còn hiệu lực 72 giờ đối với tài xế, người theo xe và các giấy tờ liên quan khác. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ bị buộc phải quay đầu xe về nơi xuất phát, không cho lưu thông vào địa bàn huyện.

CSGT Công an huyện Long Điền kiểm tra giấy đi đường của một tài xế xe taxi khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch trên QL55 (vòng xoay Vũng Vằn).

Theo thống kê, từ ngày 19/7 đến nay, các lực lượng chức năng của huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức 4.427 lượt tuần tra, kiểm soát, qua đó, đã lập biên bản 2.311 trường hợp vi phạm, trong đó ra quyết định xử phạt 1.387 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng…

Cùng với đó, lực lượng công an huyện, xã, thị trấn đã phối hợp với Tổ COVID-19 cộng đồng luân phiên tuần tra, giám sát hàng ngày để kịp thời nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đặc biệt trong khu vực phong tỏa TT. Long Hải.

Nói về công tác phòng, chống dịch của địa phương, ông Huỳnh Ngọc Phước (ngụ tổ 3, khu phố Hải Hà 2, TT. Long Hải) khẳng định: “Lực lượng y tế, công an làm việc rất có trách nhiệm, với tinh thần khẩn trương; vừa sàng lọc khám sức khỏe cho người dân vừa tuyên truyền các biện pháp phòng dịch nên chúng tôi rất yên tâm. Chúng tôi vận động với nhau nhà này kèm nhà kia, tổ này kèm tổ kia, hộ nào khó khăn là chúng tôi hỗ trợ, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, để Long Hải sớm trở về trạng thái bình thường mới”.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG- NGUYỄN PHƯỚC