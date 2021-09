San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch

Sáng 20/9, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ tại các DN đang thực hiện “3 tại chỗ” trong KCN Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu).

Ông Nguyễn Trung Ngạn, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh trao bảng tượng trưng trị giá 117 triệu đồng tới đại diện Công ty TNHH MTV kết cấu Thép PEB.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã chi hỗ trợ 1 triệu đồng/1 đoàn viên, NLĐ đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các DN: Công ty TNHH GT Line Á Châu (41 người); Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí hàng hải Vina Offshore (190); Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt (125); Công ty TNHH MTV kết cấu Thép PEB (117); Công ty TNHH CP Cảng Đông Xuyên (35), Công ty CP Tư vấn thiết kế DK (27). Tổng số tiền chi hỗ trợ 535 triệu đồng.

Cũng dịp này, Công đoàn các KCN tỉnh đã trao 110 phần quà tới các Công ty: TNHH Đông Phương Vũng Tàu (40 phần) và TNHH Sản xuất Giày Uy Việt (70 phần). Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng gồm 10 ký gạo và các nhu yếu phẩm. Tổng trị giá 33 triệu đồng. (Nhung Hoa)

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh trao 40 điện thoại thông minh cho Sở GD-ĐT.

●Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 20/9, Sở Du lịch tỉnh trao tặng 40 điện thoại thông minh (trị giá 2,5 triệu đồng/ chiếc) cho Sở GD-ĐT tỉnh, nhằm giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn học online. 40 điện thoại do The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc) tài trợ. (Phú Xuân)

●LĐLĐ huyện Côn Đảo tổ chức trao 45 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 45 em HS có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2021 – 2022 và 41 suất quà trung thu cho con công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng số học bổng và quà 30 triệu đồng. (Mạnh Cường)

Lãnh đạo huyện Châu Đức trao hoa và thư cảm ơn cho 2 đơn vị.

●Sáng 20/9, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức trao 3 tỷ đồng và Công ty TNHH Cao Phát (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) trao 500 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn và lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở huyện Châu Đức. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp của các DN. Đồng thời sẽ dùng số tiền này công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng và tuân thủ các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Thái Bình)

Xã Kim Long, huyện Châu Đức nhận 1 tấn gạo hỗ trợ của BWACO.

●Trong 2 ngày 18 và 20/9, Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO) đã hỗ trợ 10 tấn gạo cho các phường 2, 8, 10, 12, Thắng Nhì, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, chùa Liên Trì (TP. Vũng Tàu) và xã Kim Long (huyện Châu Đức). Tổng giá trị 135 triệu đồng, trích từ quỹ Tấm lòng vàng do cán bộ, công nhân viên Công ty BWACO đóng góp. (Đông Hiếu).

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

●Ngày 20/9, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh đã trao tặng 200 phần quà gồm: gạo, trứng, mì gói, rau củ, bánh trung thu… cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường: 12, 10, Nguyễn An Ninh và Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu). Các phần quà do cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần đóng góp, vận động các nhà hảo tâm và Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Bà Rịa. (Trí Nhân)

● Thị Đoàn Phú Mỹ đã phát động, tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu, ấm tình đoàn viên” và trao tặng 70 phần quà, gồm: đèn lồng, bánh, sữa, kẹo và 40 bịch tã giấy cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Pha và phường Mỹ Xuân. Tổng chi phí 25 triệu đồng, do các nhà hảo tâm đóng góp (Diễm Quỳnh)

●Ngày 20/9, UBMTTQ Việt Nam phường 7, TP.Vũng Tàu đã trao 400 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trẻ trong khu cách ly tập trung Trường THCS Võ Trường Toản. Các phần quà gồm: sữa, mỳ tôm, kẹo, đèn lồng... Toàn bộ chi phí quà tặng do MTTQ phường vận động các nhà hảo tâm đóng góp. (Minh Thanh)

●Ngày 20/9, Hội LHPN xã Kim Long (huyện Châu Đức) đến thăm, tặng gần 1.000 phần quà gồm: bánh, kẹo, lồng đèn trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Tổng trị giá 37,5 triệu đồng, do Hội phụ nữ vận động hội viên trong tổ đi chợ hộ, tiểu thương, DN trên địa bàn xã đóng góp. (Ngọc Bích)

●Ngày 20/9, Hội LHPN các xã: Hoà Hưng, Bàu Lâm và TT. Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) vận động trao tặng 180 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi gia đình nghèo, khó khăn. Chi phí 20,5 triệu đồng, do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

●Ngày 20/9, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) phối hợp với Trung tâm VH-HTCĐ xã tổ chức trao tặng 200 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm: bánh kẹo, sữa, nước ngọt, lồng đèn. Chi phí 8 triệu đồng, do các thành viên Đoàn Thanh niên xã và Trung tâm VH- HTCĐ xã đóng góp. (Bích Ngọc)