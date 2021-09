Phân bổ nguồn lực cho công tác chống dịch ở các "điểm nóng"

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa ban hành Công văn số 702/TTCH-VP triển khai Thông báo số 679-TB/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng trực chốt bảo vệ vùng xanh của phường 3 (TP.Vũng Tàu) kiểm tra giấy đi đường của shipper tại chốt ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

UBND-Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu UBND-BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, dự báo để có phương án kịp thời tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội. Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để hình thành nguồn lây nhiễm COVID-19, nhất là trên địa bàn TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ và huyện Long Điền. Rà soát, phân bổ nguồn lực, bảo đảm đủ cho công tác phòng, chống dịch tại các “điểm nóng”, vùng đỏ, vùng có nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh. Đồng thời, chủ động gặp gỡ, thông tin để ngư dân biết và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để hoạt động đánh bắt hải sản trở lại khi đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Sở Y tế rà soát, xây dựng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng và hoàn thành trong thời gian sớm nhất; lập bản đồ dịch tễ toàn tỉnh và đề xuất phương án, biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa để sớm đạt mục tiêu xanh hóa địa bàn.

Sở NN-PTNT phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra biển, vào bờ hoạt động thu mua sau khi đánh bắt, làm cơ sở giải quyết cho ngư dân huyện Đất Đỏ tham gia sản xuất trên biển theo thẩm quyền khi đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Sở KH-ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội và thúc đẩy sản xuất tại các địa phương kiểm soát dịch tốt (vùng xanh) để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

THI PHONG