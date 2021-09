• Tổ chức khoanh vùng và phong tỏa đối với 16 tổ dân cư

Ngày 21/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa toàn vùng đối với thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).

Người và phương tiện được kiểm tra chặt chẽ tại lối duy nhất ra vào TT. Long Hải. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Như vậy, sau gần 2 tháng thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, điểm nóng nhất của tỉnh đã cơ bản khống chế được sự lây lan của dịch bệnh.

Thị trấn Long Hải bắt đầu phong tỏa từ ngày 27/7. Tuy nhiên, sau một thời gian phong tỏa, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thị trấn vẫn tiếp tục gia tăng. Một số khu phố nóng nhất đã phải áp dụng hình thức hạn chế lưu thông mức độ cao từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, diễn biến dịch sau đó vẫn tiếp tục phức tạp. Trong khu vực phong tỏa, số ca nhiễm mới gia tăng.

Ứng phó với tình hình mới, BCĐ Phòng, chống dịch tỉnh đã quyết định áp dụng giãn cách ở mức độ cao nhất theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ thị trấn Long Hải. Theo đó, trong thời gian 7 ngày (từ 23/8 đến 30/8), Long Hải thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, người dân không ra khỏi nhà. Lương thực, nhu yếu phẩm, y tế được phục vụ, tiếp tế đến tận nhà cho người dân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, chuyên gia y tế trong toàn tỉnh đã được chi viện để hỗ trợ Long Hải chống dịch. Hàng chục ngàn tấn lương thực, thực phẩm đã được toàn tỉnh hỗ trợ cho Long Hải.

Hết 7 ngày thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, ngày 31/8, huyện Long Điền thực hiện đợt tiếp tế thứ 2 cho người dân Long Hải, để thị trấn này tiếp tục “ai ở đâu, ở yên đó” thêm 7 ngày (đến 7/9).

Trong vòng 14 ngày liên tiếp thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, Long Hải đã tổ chức 6 đợt xét nghiệm cho toàn bộ cư dân thị trấn, để sàng lọc F0 đưa đi điều trị. Qua 14 ngày này, Long Hải trở lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, theo mức độ chung của toàn tỉnh.

Sau gần 2 tháng quyết liệt và áp dụng các giải pháp chống dịch đồng bộ, đến 20/9, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại thị trấn Long Hải giảm mạnh. Trong ngày 20/9 chỉ còn ghi nhận 1 ca. Hầu hết các ổ dịch trên địa bàn thị trấn đã cơ bản được khống chế. Theo thống kê, kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, thị trấn đã phát hiện 1.403 ca bệnh. Đến nay, 1.141 ca đã được điều trị khỏi. Thị trấn Long Hải cũng đã tổ chức tiêm vắc xin cho hơn 12.800 dân (mũi 1).

Dù tình hình ở Long Hải đã được kiểm soát, tuy nhiên, cùng với việc dỡ bỏ cách ly toàn vùng, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch cấp tỉnh cũng đã ban hành Quyết định khoanh vùng phong tỏa cách ly y tế trên phạm vi đối với 16 tổ dân cư thuộc 8 khu phố thuộc thị trấn Long Hải .

Cụ thể, theo Quyết định 715/QĐ-BCĐ, phong tỏa tổ dân cư số 7, 8 khu phố Hải Lộc (128 hộ, 440 khẩu); tổ dân cư số 10, 11 (123 hộ, 522 khẩu); một phần tổ 12 khu phố Hải Hòa (02 hộ, 09 khẩu); tổ dân cư số 3 khu phố Hải An (87 hộ, 312 khẩu); tổ dân cư số 1, 7 khu phố Hải Phong 1 (102 hộ, 408 khẩu); tổ dân cư số 1, 4 khu phố Hải Phong 2 (98 hộ, 352 khẩu); tổ dân cư số 9, 10 khu phố Hải Vân (110 hộ, 393 khẩu); tổ dân cư số 5, 8, 12 khu phố Hải Hà 1 gồm: 151 hộ, 859 khẩu; tổ dân cư số 8 khu phố Hải Hà 2 (45 hộ, 191 khẩu).

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giao UBND huyện Long Điền chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 khu vực phong tỏa và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội; Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp ngay với UBND huyện Long Điền tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly bảo đảm đúng quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

NHUNG HOA