Bà Rịa chính thức trở thành "vùng xanh"

Huyện Long Điền, TP.Vũng Tàu ghi nhận 13 ca mắc mới Tính từ 18 giờ ngày 20/9 đến 18 giờ ngày 21/9, TP.Vũng Tàu ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, trong đó, có 4 ca mắc ngoài cộng đồng. Trong 4 ca mắc ngoài cộng đồng có 3 ca mắc ghi nhận hẻm 144B Đô Lương, phường 11 và 1 ca tại phường 12 là người lang thang. Cụ thể, trường hợp V.T.N.D. (SN 1997, là đối tượng lang thang) được đưa đi cách ly tập trung vào ngày 18/9. Trước đó, D. đi từ Long An qua Đồng Nai về BR-VT thì gặp chốt chặn kiểm soát dịch nên dừng nghỉ trước số nhà 1814 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP.Vũng Tàu. Trong quá trình ngồi nghỉ ở đây, D. có tiếp xúc với nhiều người để gọi nhờ điện thoại và xin thực phẩm. Đến 19 giờ cùng ngày, Công an phường 12 phát hiện và phối hợp với Trạm Y tế lập hồ sơ để đưa D. đi cách ly tập trung. Lúc này, D. được lấy mẫu xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính. Đến ngày 20/9, kết quả RT-PCR của D. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, xác định có 29 trường hợp là người dân ngụ đường Võ Nguyên Giáp gần khu vực chốt kiểm soát cầu Cỏ May có cho D. mượn điện thoại và tiếp xúc gần với D. Lực lượng chức năng đã đưa các trường hợp này đi cách ly tập trung. * Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ 12 giờ ngày 20/9 đến 12 giờ ngày 21/9, huyện Long Điền ghi nhận 1 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải và 4 ca trong các khu cách ly. Tính đến nay, toàn huyện Long Điền ghi nhận 1.546 ca, trong đó 1.234 ca đã được xuất viện.