Vũng Tàu siết chặt phòng dịch ở khu vực nguy cơ cao

TP. Vũng Tàu đang tiếp tục siết chặt 6 phường còn phát sinh ca mắc COVID-19 để dần thu hẹp vùng cam, vùng vàng, từng bước chuyển hoá về vùng xanh.

TP.Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm đối với khu vực phong tỏa tần suất 3 ngày/lần. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trong khu phong tỏa hẻm 48, Lưu Chí Hiếu, phường Thắng Nhất.

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu cho biết, TP.Vũng Tàu còn 6 vùng vàng với 10 khu phong tỏa tại phường 1, 10, 11, Thắng Nhì, Thắng Nhất và Nguyễn An Ninh. Dự kiến đến ngày 30/9, 17 phường, xã trở về vùng xanh. Do vậy, thành phố đề xuất ở mức độ cao hơn theo Chỉ thị 16 đối với 8 khu phố tại 6 phường vùng vàng. Cụ thể: khu phố 1 (phường 1); khu phố 1 và 4 (phường 10); khu phố 1 (phường 11); khu phố 1 (phường Thắng Nhì); khu phố 5 (phường Nguyễn An Ninh); khu phố 2 (phường Thắng Nhất) cho đến khi dỡ phong tỏa. Đồng thời đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội Chỉ thị 16 đối với mức độ “nguy cơ cao” đối với 6 phường vùng vàng, gồm: 1, 10, 11, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, Thắng Nhì cho đến ngày 30/9. Bên cạnh đó, TP.Vũng Tàu đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 15 đối với 11 phường, xã vùng xanh: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, Thắng Tam, Rạch Dừa và xã Long Sơn. Và sau 30/9, 17 phường, xã trên địa bàn dự kiến sẽ là vùng xanh – vùng an toàn nên đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Để kiểm soát chặt vùng nguy cơ cao, từ 23/9 đến 30/9, thành phố tổ chức xét nghiệm 3 ngày/lần đối với khu phong tỏa và 7 ngày/lần đối với vùng nguy cơ cao; tổ chức lấy mẫu khu vực nguy cơ cao xung quanh khu vực phong tỏa phường Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, Thắng Nhì, phường 11 và lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ ở phòng trọ, cảng cá, tiểu thương, nhân viên siêu thị 7 ngày/lần với tổng số mẫu dự kiến là 1.132 mẫu/10.000 người.

HUYỀN TRANG