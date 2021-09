Công an TX.Phú Mỹ: Tặng điện thoại "Tiếp sức em đến trường"

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 29/9, Công an TX.Phú Mỹ đã tổ chức trao tặng 30 điện thoại thông minh smartphone “Tiếp sức em đến trường” cho 15 HS Trường TH Phan Đình Phùng và 15 HS Trường THCS Chu Văn An (xã Sông Xoài). Cũng trong buổi sáng, Công an TX.Phú Mỹ đã thông qua Công an phường Hắc Dịch trao 22 smartphone cho HS nghèo hiếu học, HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi smartphone trị giá 2,7 triệu đồng, kèm thẻ sim 4G sử dụng miễn phí trong 12 tháng.

Đại úy Phạm Đức Thành, Đội phó Đội Tổng hợp, Bí thư Đoàn cơ sở Công an TX.Phú Mỹ tặng smartphone cho HS Trường THCS Chu Văn An (xã Sông Xoài).

Chương trình tặng smartphone “Tiếp sức em đến trường” được Công an TX.Phú Mỹ phát động từ ngày 22/9 đến ngày 10/10 nhằm chung tay với ngành giáo dục bổ sung phương tiện học trực tuyến cho HS có hoàn cảnh khó khăn, HS nghèo hiếu học trên địa bàn. Theo Đại úy Phạm Đức Thành, Đội phó Đội Tổng hợp, Bí thư Đoàn cơ sở Công an TX.Phú Mỹ, tổng số smartphone sẽ trao tặng trên toàn thị xã là 302 chiếc. Tổng kinh phí cho chương trình 800 triệu đồng, do Công ty Vật liệu Xanh, Công ty Vina Logistics, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ (PTSC), các cá nhân hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ công an thị xã đóng góp.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA