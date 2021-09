BẢO VỆ, CHĂM LO AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN LONG HẢI (LONG ĐIỀN): Là trách nhiệm, tình cảm và trước sau như một

ÔNG NGUYỄN VĂN XINH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY Tất cả những gì tốt nhất,

tỉnh đã và sẽ dành cho Long Hải Kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, đến những ngày tháng gian khó vì Long Hải phải thực hiện đồng bộ giải pháp chống dịch và bảo đảm an sinh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp chính quyền đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Long Hải. Không ít cá nhân lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp đến tâm dịch Long Hải, kề vai sát cánh cùng đội ngũ y tế, công an, quân đội hàng chục ngày trời để bàn thảo phương án chống dịch. Công tác khảo sát điều kiện dân cư, điều kiện sống được triển khai đến từng hộ dân, bảo đảm không để bất cứ người dân Long Hải nào vì giãn cách mà khó khăn, thiếu đói. Đích thân Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã đi khảo sát, trực tiếp chỉ đạo chống dịch và công tác bảo đảm an sinh cho Long Hải. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng tình nguyện đã tham gia chống dịch; tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con Long Hải trong những ngày thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”. Những chuyên gia y tế hàng đầu được chi viện cho Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đều được đưa về Long Hải hỗ trợ chống dịch.