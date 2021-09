Các địa phương nỗ lực khống chế triệt để các ổ dịch

Trong ngày 7/9, cùng với Xuyên Mộc, các địa phương như Châu Đức, Đất Đỏ trải qua nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới. Còn Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền đang nỗ lực để xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan.

Ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao quyết định dỡ phong tỏa cho đại diện KP Lộc An, thị trấn Phước Hải sáng 7/9. Ảnh: VÂN ANH

Bà Rịa, Long Điền xử lý triệt để các ổ dịch mới

Tính từ 16h ngày 6/9 đến 16h ngày 7/9, TP.Bà Rịa ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng trên địa bàn phường Long Toàn. Đây là các trường hợp được phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi TP.Bà Rịa tiến hành xét nghiệm diện rộng trên địa bàn phường Long Toàn. Lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 5 ca bệnh trên. Cũng trong ngày 7/9, TP.Bà Rịa tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.000 người dân trong khu vực phong tỏa phường Long Toàn. Liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn, TP.Bà Rịa hiện thiết lập 8 khu vực phong tỏa cách ly y tế tạm thời 537 hộ dân với 2.219 khẩu. Riêng tại phường Long Toàn có 5 khu vực phong tỏa.

Tại huyện Long Điền, từ 12h ngày 6/9 đến 12h ngày 7/9, huyện Long Điền ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 trong khu vực cách ly và khu vực phong tỏa qua xét nghiệm sàng lọc.

Liên quan đến ổ dịch tổ 10B ấp An Thạnh, xã An Ngãi, từ ngày 3 đến ngày 7/9, xã An Ngãi ghi nhận 7 ca F0. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền xác định đây là chùm ca F0 ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, do đó tình hình có nguy cơ tiềm ẩn rất phức tạp và đã tổ chức siết chặt, giám sát chặt chẽ từng hộ gia đình trong khu vực phong tỏa. Do đó, trong ngày 7/9, huyện Long Điền đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (đợt 2) cho hơn 2.200 hộ gia đình trên địa bàn xã An Ngãi.

Phú Mỹ tạm đóng cửa 16 chợ

Ngày 7/9, trên địa bàn TX. Phú Mỹ ghi nhận 4 ca mắc COVID-19. Trong đó có 3 ca trong khu cách ly tập trung liên quan đến chuỗi lây nhiễm khu phố Phước Lập và khu phố Mỹ Thạnh (phường Mỹ Xuân). 1 ca được phát hiện tại chốt QL 51 là anh N.Q.K tài xế xe hàng tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh. Vào ngày 6/9, anh K. đến Công ty TNHH chế biến bột mì Mê Kông thuộc KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ để lấy bột mì về giao cho các lò bánh mì tại TP. Hồ Chí Minh. Quá trình di chuyển không ghé bất cứ đâu, chỉ dừng lại khai báo y tế tại chốt kiểm dịch QL51 (phường Mỹ Xuân), đến chốt kiểm dịch QL51 test nhanh có kết quả dương tính. Ngày 7/9, kết quả PCR của tài xế N.Q.K cũng cho kết quả dương tính.

TX. Phú Mỹ đã đóng cửa 16/16 chợ; tạm chuyển công năng 8/16 chợ thành điểm tập kết hàng hóa (chợ Chu Hải, Láng Cát, Phước Hòa, Phước Lộc, Châu Pha, Tóc Tiên, Hắc Dịch, Trảng Cát). Theo đó, người dân không được trực tiếp đi chợ mà chỉ được đăng ký mua hàng qua các tổ hỗ trợ cung cấp hàng hóa thiết yếu của xã, phường.

Đất Đỏ, Châu Đức tiếp tục giữ vùng xanh”

Ngày 7/9 huyện Châu Đức tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày, huyện Châu Đức đã lấy 142 mẫu PCR với 1.820 người. Trong đó có 16 mẫu PCR đơn, 126 mẫu PCR gộp. Đến nay đã lấy 15.850 mẫu PCR với 170.811 người. Test nhanh 961 trường hợp, không phát hiện trường hợp dương tính.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định dỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với 36 hộ dân thuộc tổ 4, thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Xã Xuân Sơn đã chính thức trở thành “vùng xanh” từ ngày 6/9.

Ngày 7/9, lực lượng chức năng của huyện đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 20 triệu đồng. Nguyên nhân là do ra đường khi chưa thực sự cần thiết.

Huyện Châu Đức phấn đấu đưa huyện trở thành huyện 100% “vùng xanh” sau ngày 8/9.

Tại Đất Đỏ, sáng 7/9, huyện đã công bố quyết định của UBND tỉnh dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế đối với KP. Lộc An, thị trấn Phước Hải với 764 hộ/3.304 khẩu. Như vậy, đến thời điểm này huyện Đất Đỏ không còn khu dân cư nào bị phong tỏa.

Từ ngày 1-8/9, huyện tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-coV-2, với 877 mẫu gộp RT-PCR. Huyện đã tiêm đợt 7, lần 2 cho 634 người, nâng số người đã tiêm vắc xin trong đợt 7 toàn huyện là 2.330 liều cho 2.609 người.

Trên địa bàn huyện có 2 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 7 cửa hàng tự chọn đang hoạt động, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách. Các tổ đi chợ hộ đã đi chợ giúp cho 21.622 hộ dân, với tổng số 32.151 đơn hàng.

Nhằm chuẩn bị cho việc đánh giá, xác định toàn diện tình hình dịch bệnh trên toàn huyện để đề xuất tỉnh áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp sau ngày 8/9, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 theo phương châm “ai ở đâu ở đó”. Đồng thời, hoàn chỉnh kế hoạch triển khai các giải pháp phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội sau ngày 8/9 trình UBND tỉnh.

Huyện Côn Đảo tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách Chỉ thị 15, duy trì các hoạt động kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát tàu, ghe vận chuyển hàng hóa cập cảng, phun khử khuẩn tàu hàng. Các hoạt động vận chuyển hành khách, tàu đánh cá tiếp tục tạm dừng.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ