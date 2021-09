Thêm 22 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi

Tính từ 18 giờ ngày 6/9 đến 18 giờ ngày 7/9, BR-VT có 22 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 3.124 người.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa trao giấy xuất viện cho bệnh nhân đã điều trị khỏi COVID-19 tại Cơ sở điều trị COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Trong ngày, tỉnh ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng gồm: 1 ca ở phường 10 (TP.Vũng Tàu); 5 ca ở phường Long Toàn (TP.Bà Rịa). Số ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 3.663 ca.

Để tiến tới mục tiêu khống chế dịch bệnh, phục hồi kinh tế, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các vùng phong tỏa, vùng có nguy cơ cao; chấn chỉnh tình trạng “chặt ngoài lỏng trong” tại các khu phong tỏa; tuân thủ nghiêm việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ người lái xe, phụ xe của các phương tiện vận tải hàng hóa khi lưu thông vào địa bàn tỉnh.

BCĐ tỉnh cũng đề nghị các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn quán triệt, tuân thủ nghiêm 5 nhiệm vụ Thủ tướng Chỉnh phủ đã chỉ đạo: Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”; bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm.

Tin, ảnh: MINH THIÊN