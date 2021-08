Vẫn còn nhiều ca mắc mới

Ngày 31/8, dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Qua công tác xét nghiệm sàng lọc đang được “tăng tốc” ở các địa phương, nhiều ca mắc cộng đồng đã được phát hiện và khoanh vùng, truy vết kịp thời.

Lực lượng trực chốt bảo vệ khu vực phong tỏa tại khu nhà trọ phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ. Ảnh MINH TÂM

Đất Đỏ, Châu Đức tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ, huyện chỉ còn TT. Phước Hải nằm trong vùng đỏ. Các địa phương còn lại đã qua 14 ngày (từ 17/8 đến 30/8) không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng. Từ ngày 25 đến 29/8 huyện đã lấy 13.544 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn. Kết quả, 100% mẫu đều có kết quả âm tính. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong ngày 31/8, Công an huyện đã lập biên bản 2 trường hợp, nhắc nhở 58 trường hợp vi phạm quy định theo Chỉ thị 16.

Ngày 31/8, huyện Châu Đức không ghi nhận ca mắc mới, tổng số ca mắc trên địa bàn là 23 trường hợp. Trong đó, 14 ca đã điều trị khỏi. Trong ngày, huyện Châu Đức đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR 70 tổ dân cư xã Nghĩa Thành, 83 tổ dân cư xã Kim Long, 58 tổ dân cư xã Bàu Chinh với số lượng 8.817 mẫu/589 ống gộp. Trước đó, ngày 30/8, địa phương này cũng đã lấy mẫu xét nghiệm PCR tại 56 tổ dân cư xã Đá Bạc, 20 tổ dân cư xã Suối Rao, 74 tổ dân cư xã Suối Nghệ, 35 tổ dân cư xã Láng Lớn với 7.487 mẫu/578 ống, trong đó có 554 mẫu gộp, 24 mẫu đơn.

Trong khi đó, huyện Côn Đảo tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Ghe, tàu tại cảng chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Việc cung cấp thực phẩm thiết yếu được kiểm soát, tàu hàng được phun khử khuẩn. Ngư dân chấp hành tốt quy định về việc tạm dừng tàu cá xuất bến trên địa bàn huyện.

Phú Mỹ, Bà Rịa, Long Điền, Xuyên Mộc thêm nhiều ca mắc mới

Ngày 31/8, TX. Phú Mỹ ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 ca ngoài cộng đồng được phát hiện tại khu phố Phước Lập (phường Mỹ Xuân) qua xét nghiệm diện rộng. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, địa phương đã phong tỏa tạm thời, khử khuẩn đồng thời khóa chặt, không cho người dân ra - vào khu vực này. 2 ca dương tính khác được phát hiện trong khu cách ly tập trung. Lũy kế đến nay, TX. Phú Mỹ có 205 ca. Từ ngày 28/8 đến 2/9, TX. Phú Mỹ tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 40 ngàn hộ dân tại 10 xã, phường.

Tính từ 16h ngày 30/8 đến 16h ngày 31/8, TP. Bà Rịa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu phong tỏa phường Long Toàn. Trong ngày, địa phương tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở các xã, phường trên địa bàn. Tính đến 16h ngày 31/8, lực lượng chức năng đã lấy được 15.355 mẫu xét nghiệm (đạt 59% kế hoạch). Để ứng phó với tình hình dịch trên địa bàn, TP.Bà Rịa đang tích cực triển khai giải pháp “Đông cứng, khóa chặt” vùng đỏ. Tại khu vực này, ngoài cấp phát túi an sinh cho người dân, lực lượng chức năng TP. Bà Rịa đã thành lập các tổ, nhóm hỗ trợ việc mua lương thực, thực phẩm, thuốc men cấp thiết… hỗ trợ người dân. Các tổ y tế đã được thành lập, trực 24/24 nhằm hỗ trợ người dân và nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xử lý các ca nghi nhiễm có biểu hiện trong khu vực phong tỏa.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ 12 giờ 00 ngày 30/8 đến 12 giờ 00 ngày 31/8, huyện Long Điền ghi nhận 22 ca F0 trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải và ngoài cộng đồng liên quan đến các tài xế của Công ty CP cơ giới Trung Nam (Trung Nam Group). Theo đó, 4 F0 là tài xế có hộ khẩu thường trú tại xã Phước Tỉnh, được phát hiện dương tính tại tỉnh Bình Dương. Sau khi khai báo y tế tại BV Bà Rịa, các F0 đã được đưa đi cách ly, điều trị theo quy định. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khoanh vùng, truy vết. Toàn bộ các ca F0, F1 trên địa bàn huyện đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung.

Từ 12h ngày 30/8 đến 12h ngày 31/8, huyện Xuyên Mộc, ghi nhận 4 ca mắc mới trong khu cách ly và 2 ca tái dương tính sau điều trị (hiện đang được theo dõi cách ly tại nhà). Huyện đã tổ chức xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 1.275 người cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Kết quả không phát hiện ca bệnh. Lực lượng chức năng huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, qua đó lập biên bản 19 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ