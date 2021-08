Chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch COVID-19

Tin từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, tính đến ngày 31/8, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp đã vận động được hơn 1.309 tấn gạo; 24.400 thùng mỳ gói; hơn 808 tấn rau củ quả, trái cây các loại; 2.465 thùng nước suối; hơn 561 ngàn khẩu trang; 37 ngàn bộ test nhanh và gần 1.300 bộ đồ bảo hộ; 40 máy tạo oxy và nhiều trang thiết bị khác.

Các mặt hàng, trang thiết bị nói trên đã được UBMTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ về các địa phương, bảo đảm nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu và nhân dân tại các khu phong tỏa, người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành quyết định gói an sinh (21.182 gói) cho các địa phương, trị giá hơn 6,354 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ Cứu trợ. (Minh Thanh)

●Ngày 31/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ đã tiếp nhận hỗ trợ 1 tấn cá trị giá 50 triệu đồng và 89,9 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, trong ngày UBMTTQVN huyện đã mua hàng hóa hỗ trợ nhân dân với số tiền hơn 152 triệu đồng; hỗ trợ các xã, thị trấn, công an, quân sự 1 tấn gạo, 1 tấn cá, 40 thùng nước tương, 10 ngàn trứng vịt, 610 thùng mỳ, trị giá hơn 163 triệu đồng. Tính đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng từ nguồn vận động, nguồn ngân sách và hỗ trợ của tỉnh. (Vân Anh)

Cán bộ, nhân viên Nhà Văn hóa Thanh niên chia các phần rau, củ ặng các bếp ăn và người dân trong khu phong tỏa. Ảnh: MINH QUANG

●Ngày 31/8, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh phối hợp Trung tâm Yoga Mermaid (TP.Vũng Tàu) đã tặng 3,5 tấn rau, củ quả các loại tới 3 bếp ăn 0 đồng trên địa bàn TP.Vũng Tàu (gồm: Bếp ăn 0 đồng số 60/2 Lê Hồng Phong; Bếp ăn 0 đồng Nhà hàng Maxim’s, Bếp ăn 0 đồng Bệnh viện Vũng Tàu); người dân trong các khu phong tỏa, người khó khăn trên địa bàn các phường: 2, 3, Thắng Nhì, phường 10. Tổng chi phí chương trình là 45 triệu đồng, do NVHTN và Trung tâm Yoga Mermaid vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Được biết, đây là chuyến xe nông sản 0 đồng thứ 3 do 2 đơn vị phối hợp tổ chức. Trong 2 chuyến xe trước, NVHTN đã trao tặng 1.200 phần quà cho người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thị trấn Long Hải, TP.Vũng Tàu (tổng giá trị 2 chuyến xe trên là hơn 300 triệu đồng). (Minh Quang)

●Sáng 31/8, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển (BIDV), Chi nhánh Bà Rịa đã tặng thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch cho 2 bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị đã tặng Bệnh viện Vũng Tàu 1.000 bộ quần áo phòng, chống dịch COVID-19 và 2.000 khẩu trang y tế N95. Bệnh viện Bà Rịa 1.000 bộ quần áo phòng, chống dịch COVID-19, 1.000 khẩu trang y tế N95 và 100 triệu đồng tiền mặt.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi BIDV đồng hành cùng ngành y chung tay vượt qua đại dịch do BIDV Việt Nam và Công đoàn BIDV Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Thu Thảo)

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc BIDV, Chi nhánh Bà Rịa trao bảng tượng trưng tặng quần áo bảo hộ và khẩu trang cho đại diện Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THU THẢO

●Ngày 31/8, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã tặng 2 tấn gạo cho huyện Xuyên Mộc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch, đã có rất nhiều cá nhân, tập thể chung tay góp sức ủng hộ huyện Xuyên Mộc các gói lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng như vật tư y tế, tiếp sức cho địa phương kịp thời chăm lo cho các đối tượng yếu thế, góp phần vào việc phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. (Trí Nhân)

●Chiều 31/8, UBMTTQ Việt Nam TT. Long Điền (huyện Long Điền) đã đến thăm và tặng 130 thùng nước uống các loại gồm: nước suối, tăng lực, trà xanh, C2,… cho 170 tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tại tâm dịch TT. Long Hải với tổng kinh phí trị giá hơn 18 triệu đồng. (Ngọc Tuyền)

●Ngày 31/8, Hội LHPN xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) tặng 72 phần quà cho các gia đình thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch tại địa phương. Mỗi phần quà gồm: trứng, rau, củ, quả. Tổng giá trị 5 triệu đồng, do Hội LHPN huyện hỗ trợ và vận động các nhà hảo tâm đóng góp.

Từ tháng 7 đến nay, Hội LHPN xã Nghĩa Thành đã trao hơn 300 phần quà là gạo, rau, củ quả; 45 con gà thịt cho các hộ dân khó khăn tại địa phương; phối hợp với đoàn thể giải cứu 7 tấn bắp; 180kg nhãn cho nông dân. (Mai Ngọc)

Đại diện ấp Tân Bình (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) trao quà cho gia đình già yếu tại địa phương. Ảnh: NGỌC BÍCH

●Ngày 31/8, Hội LHPN xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) vận động bà Lê Thị Khương (ấp Tân Bình) trao tặng 35kg cá tươi cho bà con ở 7 ấp tại xã Sơn Bình. Ngay sau khi tiếp nhận, Hội phụ nữ đã huy động Ban công tác mặt trận các ấp đến phân chia cá mang về tặng bà con tại địa phương.

Trong ngày, Hội LHPN xã Sơn Bình đã vận động quầy thuốc Kim Phượng (ấp Tân Bình) hỗ trợ 10 phần quà cho người già yếu, bệnh tật tại ấp. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng gồm: 20kg gạo, 1kg thịt, 1 hộp khẩu trang y tế. Ngoài ra, quầy thuốc Kim Phượng cũng trao tặng 3 thùng nước ngọt cho Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia chốt trực tại ấp Sơn Tân và Tân Bình (xã Sơn Bình). (Bích Ngọc)