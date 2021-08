TP. Vũng Tàu "đông cứng" ổ dịch phường Thắng Nhất

Đêm 30 và ngày 31/8, TP. Vũng Tàu đã tập trung khoanh vùng, xét nghiệm sàng lọc nhằm dập ổ dịch mới tại khu phố 5 và khu phố 11, phường Thắng Nhất. Tính đến 17 giờ ngày 31/8, ổ dịch này ghi nhận 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng phong tỏa “cứng” hẻm 240/10 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

Tập trung khoanh vùng

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch TP. Vũng Tàu cho biết, đến 17 giờ ngày 31/8, CDC tỉnh đã thông báo 20 trường hợp có kết quả RT-PCR dương tính liên quan đến ổ dịch tại khu phố 5 và khu phố 11, phường Thắng Nhất.

Trước đó, sáng 30/8, ông T.A.T. (ngụ hẻm 240, đường Nguyễn Hữu Cảnh, công nhân Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật chống ăn mòn GRE-COATING Việt Nam) cùng đồng nghiệp được xe công ty đưa đến Phòng khám Thiên Nam (phường 10) để xét nghiệm nhanh COVID-19 và cho kết quả dương tính. Đáng chú ý, ông T.A.T. không có biểu hiện sốt, ho.

Cũng trong ngày 30/8, vào khoảng 15 giờ 30, ông T.V.T., là tài xế, buôn bán gia cầm cùng phụ xe là ông Đ.Đ.T. (cùng ngụ hẻm 240, Nguyễn Hữu Cảnh) đi xét nghiệm nhanh tại Phòng khám Đa khoa Sài Gòn (phường 8) và cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly những người này, truy vết tất cả các trường hợp có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, 2 người con của tài xế T.V.T. và vợ ông Đ.Đ.T. cũng cho kết quả dương tính.

Bà Giang Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất nhận định, đây là ổ dịch lớn, nghi khởi phát từ tài xế, phụ xe thường lái xe tải ra ngoại tỉnh, sang địa phương khác lấy gà ở các trang trại về giao cho các điểm buôn bán tại các địa bàn như Xuyên Mộc, Châu Đức, TX. Phú Mỹ và TP. Vũng Tàu.

“Địa bàn này có nhiều hẻm nhỏ, ngóc ngách phức tạp, nhiều gia đình buôn bán nhỏ. Ngay trong đêm 30/8, lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường Thắng Nhất đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phong tỏa tạm thời 340 hộ dân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm nhanh 600 mẫu/340 hộ. Tính đến chiều 31/8, đã có 28 trường hợp dương tính, bao gồm 3 trường hợp xét nghiệm tại phòng khám Thiên Nam và phòng khám Đa khoa Sài Gòn kể trên. Chiều và tối 31/8, lực lượng chức năng tiếp tục đến từng nhà dân trong khu vực phong tỏa tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp của các hộ dân tại khu vực nguy cơ rất cao này.

“Đông cứng, khóa chặt” để dập dịch

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, thành phố đã thực hiện các biện pháp “đông cứng” ổ dịch, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân trong đêm 30/8 để sàng lọc. Sáng 31/8, các lực lượng công an, quân sự và phường Thắng Nhất đã phong tỏa chặt toàn bộ khu vực này để bảo đảm người dân nhà nào ở nhà đó. UBMTTQ Việt Nam thành phố và phường đảm nhiệm việc hỗ trợ, trao túi an sinh, nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng quân sự sẽ giao thực phẩm tận nhà, đồng thời sử dụng flycam kiểm tra, xử lý vi phạm giãn cách tại đây.

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP. Vũng Tàu thông tin thêm, ngay khi có các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại khu phố 5 và khu phố 11, phường Thắng Nhất, Công an thành phố đã xuống hiện trường để khảo sát, nắm tình hình, đánh giá cụ thể về khu vực phong tỏa. Trong ngày 31/8, Công an thành phố đã tăng cường 10 chiến sĩ cùng với Công an phường Thắng Nhất phục vụ các điểm chốt; tuần tra 24/24, bảo đảm thực hiện giãn cách nghiêm túc trong khu vực này; phối hợp cùng địa phương triển khai các công tác lấy mẫu xét nghiệm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. “Đến 17 giờ ngày 31/8, Công an TP. Vũng Tàu đã truy vết được 72 F1 để đưa đi cách ly tập trung; đến từng nhà điểm danh, kiểm diện, nắm danh sách người dân trong khu phong tỏa với số lượng 340 hộ dân/1.221 nhân khẩu”, Trung tá Nguyễn Văn Luyện cho biết thêm.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho hay, ngay khi phát sinh ổ dịch, thành phố đã có kế hoạch tổng thể để dập ổ dịch lớn này. Cụ thể, thành phố yêu cầu phải phong tỏa chặt; ban hành quy định trong khu phong tỏa gửi đến các hộ dân; bắt buộc thực hiện quy định “ai ở đâu ở đó”; thực hiện 5K đối với mỗi gia đình, các thành viên trong nhà, cách ly trong điều kiện có thể đối với thành viên trong gia đình, khai báo trung thực nhân khẩu. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm tầm soát chính xác để truy tìm F0. Thành phố giao lực lượng công an, quân đội tuần tra kiểm soát chặt chẽ trong khu phong tỏa; phun khử khuẩn toàn bộ khu dân cư và cung cấp dung dịch sát khuẩn để người dân tự khử khuẩn tại mỗi nhà.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG