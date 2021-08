TP.VŨNG TÀU: Kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16

Sáng sớm 6/8, Công an TP.Vũng Tàu và các lực lượng phối hợp ra quân, kiểm tra đột xuất nhiều tuyến đường chính trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Qua ghi nhận cho thấy, số lượng người dân đi lại trên đường không có lý do chính đáng đã giảm nhiều; không còn trường hợp người dân đi thể dục buổi sáng. Từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, các lực lượng chỉ lập biên bản đối với một phụ nữ ra đường không có giấy tờ và lý do chính đáng.

Một phụ nữ ra đường không lý do bị xử phạt sáng 6/8.

Theo số liệu từ Công an TP.Vũng Tàu, từ ngày TP.Vũng Tàu thực hiện Chỉ thị 16 (14/7) đến nay, Công an thành phố đã lập biên bản 517 trường hợp, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 1,045 tỷ đồng. Ngoài ra, công an các phường, xã phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 1.321 trường hợp, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 2,342 tỷ đồng.

Tin, ảnh; DIỄM QUỲNH