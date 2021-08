Góp sức cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

 Tin từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, tính đến ngày 5/8, toàn tỉnh đã vận động được hơn 442,5 tấn gạo, hơn 5.800 thùng mỳ, hơn 405 tấn rau, củ trái cây các loại; hơn 1.900 thùng nước suối; 6.340 hôp khẩu trang và nhiều phương tiện, hàng hóa, nhu yếu phẩm khác.

Đến nay, toàn bộ các lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa sau khi tiếp nhận đã được phân phối, hỗ trợ kịp thời bảo đảm nhu cầu của lực lượng các tuyến đầu chống dịch và người dân trong các khu vực phong tỏa, người dân khó khăn ở các địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 5/8, toàn tỉnh đã tiếp nhận 157 tỷ đồng trong tổng số 226 tỷ đồng từ các cá nhân, DN, cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19. (Diễm Quỳnh)

 Ngày 5/8, Tập đoàn Hưng Thịnh đã tài trợ cho Sở Y tế 10 ngàn bộ test nhanh SARS-CoV-2 (tổng trị giá 1,155 tỷ đồng).

Bác sĩ Lương Văn Quang (thứ 2 từ phải qua), Phó Giám đốc Sở Y tế tiếp nhận bảng tượng trưng tài trợ 10 ngàn bộ test nhanh SARS-CoV-2 từ Tập đoàn Hưng Thịnh.

Tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Hưng Thịnh, bác sĩ Lương Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự ủng hộ của Tập đoàn và cho biết, sẽ phân bổ 10 ngàn bộ test nhanh này cho CDC tỉnh, phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân trên diện rộng. (Minh Thanh)

 Sáng 5/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc tiếp nhận 15 tấn gạo của DN tại TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Đại diện lãnh đạo xã Bình Châu (bìa trái) nhận gạo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc.

Số gạo trên đã được UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc vận chuyển ngay tới 12 xã, thị trấn trong huyện để trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Nguyễn Thắng)

 Ngày 5/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền tiếp nhận tiếp nhận 7.000 khẩu trang y tế do Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa Vũng Tàu và 100 triệu đồng do Công ty xây dựng Đông Nam (huyện Long Điền) hỗ trợ cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly, người dân nghèo gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 và lực lượng làm công tác chống dịch ở tuyến đầu.

Ông Huỳnh Minh (bìa trái), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền tiếp nhận 7.000 chiếc khẩu trang y tế từ đại diện Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng ngày, Nhóm từ thiện Đồng giác phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Long Điền trao 100 phần quà (mỗi phần gần 300 ngàn đồng) gồm gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người dân nghèo gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn. (Ngọc Tuyền)

 Ngày 5/8, Bưu điện tỉnh đã đưa nhân viên và phương tiện đến thu hoạch, vận chuyển 1,3 tấn thanh long ruột đỏ giúp bà con nông dân xã Suối Rao (huyện Châu Đức).

Sau khi thu hoạch xong, Bưu điện tỉnh đã phân chia lượng thanh long trên đến 53 điểm bưu cục để bán cho người dân. Giá 1kg thanh long ruột đỏ 20 ngàn đồng, khu vực TP. Vũng Tàu, Bưu điện tỉnh miễn phí giao hàng tận nhà cho người dân mua từ 5kg trở lên.

Bà Vũ Thị Thanh Vân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, gần 1 tháng qua, Bưu điện tỉnh đã hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh thu mua và tiêu thụ nông sản. Cụ thể, đã có 20 tấn nhãn xuồng cơm vàng của nông dân huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ; 5 tấn bơ của nông dân huyện Châu Đức; 2 tấn thanh long ruột đỏ của nông dân huyện Xuyên Mộc và Châu Đức; 2 tấn bưởi da xanh của nông dân huyện Châu Đức và TX. Phú Mỹ; 1,3 tấn đậu phộng của nông dân xã Long Phước (TP. Bà Rịa)... đã được Bưu điện tỉnh hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ kịp thời. (Quang Vũ)

Rau xanh do ông Trần Xuân Bách và các mạnh thường quân ủng hộ được gửi tới người dân khó khăn tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

 Sáng 5/8, ông Trần Xuân Bách, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ đã ủng hộ rau xanh cho các gia đình khó khăn tại xã Long Sơn, TP. Vùng Tàu. Ông Bách cho biết, cá nhân ông đã vận động bạn bè, các mạnh thường quân đóng góp được 15 triệu đồng để mua 2 tấn rau xanh ủng hộ các gia đình khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, hoạt động sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày, số lượng 360kg/ngày. (Phúc Hiếu)

 Sáng 5/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức trao hơn 2 tấn Thanh Long ruột đỏ đến Hội Chữ thập đỏ TP. Vũng Tàu (1.500kg) và Chùa Khánh Hưng, huyện Long Điền (500kg), số quà này sẽ được chuyển đến cho lực lượng kiểm tra phòng chống dịch, những người dân khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa và công nhân tại các khu nhà trọ ở TP. Vũng Tàu. Tổng kinh phí khoảng 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của 2 cô cháu Phạm Thị Ngọc Diệp (TP. Vũng Tàu).

Ông Lê Văn Hậu (bìa phải), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao vật tư y tế cho bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 4/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ Đội Thanh niên tình nguyện miền Đông gồm: 8.000 khẩu trang y tế, 1.000 đôi găng tay và 56 cục xà bông sát khuẩn (tổng trị giá hơn 15 triệu đồng). Số vật tư y tế này đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuyển đến Bệnh viện Vũng Tàu nhằm hỗ trợ kịp thời cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. (Nguyễn Đông)

 Sáng 5/8, Ban CHQS TX. Phú Mỹ đã trao tặng 250 phần quà cho người lao động khó khăn, thất nghiệp đang sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ). Mỗi phần quà bao gồm 10kg gạo, rau, củ quả các loại, trị giá 220 ngàn đồng/phần.

Ban CHQS TX. Phú Mỹ tặng quà cho công nhân ở các khu nhà trọ thuộc phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ.

Cùng ngày Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) và các tổ dân quân tự vệ trên địa bàn phường đã tổ chức trao 140 phần quà gồm gạo, mì gói, rau, củ, quả cho 140 hộ dân khó khăn dưới chân núi Ông Trịnh, khu vực sông Thị Vải và các hộ dân sống ở khu vực gần đường ống dẫn khí. Mỗi phần quà trị giá 300-330 ngàn đồng do cán bộ chiến sĩ Công an phường Phước Hòa, các mạnh thường quân đóng góp. (Song Thư)

 Cùng ngày Công ty TNHH Lương Gia, nhà hàng Maxim’s, quán cơm từ thiện (74/16 Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu) và các mạnh thường quân đã trao 200 phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn, nước tương, nước mắm… cho người dân xã Phước Thuận và xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc). Tổng giá trị các phần quà là 40 triệu đồng. (Linh Đan)

 Từ ngày 16/7 đến nay, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp nhà hảo tâm đã nấu, trao hơn 2.000 suất ăn khuya đến cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và khu cách ly tập trung.

Các suất ăn khuya được vận chuyến đến cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thời gian qua, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, hàng trăm lượt CBCS công an, quân sự, dân quân tự vệ và nhân viên y tế thay nhau túc trực, làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát. Họ phải sinh hoạt, làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn. Các suất ăn bảo đảm dinh dưỡng nêu trên góp phần để các lực lượng bảo đảm sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. (Trí Nhân - Chiến Công)