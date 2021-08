Cuộc sống đâu cần cứ phải cho đi để nhận lại. Họ đã bắt đầu hành trình tử tế, làm những việc tử tế, khởi phát từ một suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều: Có người đang cần mình vào lúc này, mình làm được gì tốt đẹp hơn vào lúc này. Và chúng tôi bắt đầu chuyên mục “Chuyện tử tế” với ý nghĩ sẽ nhân lên những cái đẹp trong cuộc sống.

***

Chị Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc thăm, trao quà đến các gia đình có người khuyết tật.

Gạo đi, gạo lại về đầy...

Có phải là thơ đâu.

Là đời thật - những tin nhắn trong nhóm Thiện nguyện Nhân ái Xuyên Mộc. Nhóm zalo kết nối thông tin của 105 thành viên. Gần 7 ngàn tấm ảnh, là hoạt động thiện nguyện với khung cảnh vườn cây, nhà ven biển và mọi lối nhỏ khắp các xã trong huyện.

Những ngày giãn cách, album ảnh thêm dày, thêm nhiều sắc màu. Là những cô dì đã bạc mái đầu chăm chỉ rửa rau, thái thịt, nấu từng nồi cơm to nóng hổi. Là áo xanh thanh niên tình nguyện đưa từng phần cơm đến cho người dân trong khu cách ly tập trung, cho lực lượng dân quân, công an ngày đêm trực chốt bảo vệ an toàn vùng xanh không COVID. Là những bác cựu chiến binh áo bạc màu cỏ úa chạy chiếc xe máy cũ ra chợ mua từng bó rau, con cá để người dân trong xóm không phải ra đường ngày giãn cách chống dịch.

Nhóm “cửu vạn” tình nguyện vui vẻ chụp ảnh lưu niệm sau khi vận chuyển 10 tấn gạo vào kho.

Lại cũng có những bức ảnh cận cảnh xe tải chở hàng tấn gạo, vài trăm thùng mì gói, cả chục ngàn hộp khẩu trang, hàng trăm thùng xịt khuẩn Nano, kính chắn giọt bắn… đến từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, công ty xây dựng, công ty bảo vệ môi trường. Nhưng cũng có những túi rau, khoai, vài chục trứng gà ta, vịt đồng đúng nghĩa “cây nhà lá vườn” của “người có cho người khó”. Những tin nhắn gọi nhau đưa gạo, thịt đến căn nhà nhỏ bìa rừng phòng hộ ấp Gò Cà chỉ có hai cụ già đau khớp gối. Những câu chuyện bàn bạc nên tặng món gì, bằng cách nào đến xóm Rẫy nơi có những gia đình làm phụ hồ, lao động tự do không có thu nhập do tạm ngừng các công trình xây dựng để chống dịch; giúp một sản phụ sinh con được 3 ngày tuổi mà chồng đi làm xa không về kịp…

Những món quà của Tập đoàn Novaland được trao tặng đến tận tay lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

Câu chuyện giải cứu nhãn xuồng cho bà con Hoà Hội, Bông Trang. Câu chuyện của các chốt gác thâu đêm. Câu chuyện các quầy sạp nho nhỏ ghi dòng chữ “Rau 0 đồng”, “Trái cây 0 đồng” và lời mời gọi “Nếu khó khăn cứ lấy một phần; nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác” như cơn gió lành thổi mát rượi hồn ta giữa trưa hè, làm tiêu tan nỗi lo về những ngày thiếu thốn trong giãn cách. Cũng có khi bật cười vì lời rao “xin việc” hóm hỉnh của một chủ xe giàu tình nghĩa “có hàng cứu trợ cho bà con kêu anh chở với chớ không anh ế mất”. Kho gạo cứu trợ vốn là hội trường khu nhà công vụ của huyện vừa vơi thì 10 tấn gạo đến từ Tập đoàn Charm Group chiều 5/8 lại lấp đầy. Và những chị, những mẹ, những thanh niên tình nguyện áo xanh lại vun tay vào chia thành từng phần chuẩn bị cho đợt trao tặng đến người dân khó khăn trong đợt cao điểm chống dịch COVID.

Tình nguyện viên tiếp nhận và phân chia thịt, rau, trái cây đến những người khó khăn.

“Chỉ là túi gạo, không phải là giá trị lớn lao gì, mà là nghĩa tình. Những hạt gạo nghĩa tình lúc gian khó sẻ chia để nắm tay nhau cùng vượt qua”. Đọng lại trong câu chuyện tử tế hôm nay là tin nhắn của chị Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện với rất nhiều lượt thả tim cho ý tưởng và hành động của chị.

Sẵn sàng các phần cơm nóng tặng người già neo đơn, người mất việc trong thời gian giãn cách.

Ngoài trời đêm nay, đường phố Xuyên Mộc chỉ có gió lặng lẽ thổi. Nhưng tôi biết, trong những mái nhà nhỏ, có bếp lửa ấm, có trẻ con no bụng ngon giấc, có những người trẻ chờ mặt trời lên để đón nhận những phần việc không có thời điểm kết thúc, những phần việc mang tên Thiện nguyện như chính cái tên nhóm mà họ đang tham gia và làm đông vui thêm mỗi ngày.

GIA AN VÀ NHÓM THIỆN NGUYỆN XUYÊN MỘC

(Thực hiện)