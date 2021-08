Họp báo trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 11/8, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì cuộc họp báo với các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và địa phương. Tham dự còn có ông Nguyễn Văn Xinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cuộc họp báo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google Meet.

Tới 25/8, 7/8 huyện, thị, thành phố đạt trạng thái bình thường mới

Tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Yến đã thông tin đến các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại BR-VT. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, BR-VT đang nỗ lực để đạt mục tiêu đến ngày 25/8, xanh hóa 7/8 huyện, thị, thành phố, trừ huyện Long Điền sẽ chuyển sang vùng vàng do diễn biến dịch tại Long Hải hiện vẫn còn là điểm nóng. Việc dần chuyển từ vùng đỏ qua vùng cam, vùng vàng và xanh tại các địa phương sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn, từ nay đến 15/8 và từ 15/8 đến 25/8. Theo đó, đến 15/8, sau khi kết thúc lần thứ 2 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh sẽ áp dụng Chỉ thị 15, tiến tới trạng thái bình thường mới vào ngày 25/8 tại 7/8 huyện, thị, thành phố.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, BR-VT đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bên cạnh việc thúc đẩy chiến dịch tiêm vắc xin, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13/8 tới đây cho đợt 5, xét nghiệm sàng lọc cũng được xúc tiến nhanh chóng. Hiện BR-VT cũng đã tăng cường các khu cách ly tập trung, bảo đảm phân loại F1, để chỉ 1 F1/phòng cách ly và tối đa là 4 F1/phòng, giảm lây nhiễm chéo do quá tải.

Việc xét nghiệm sàng lọc được đẩy nhanh nhằm tách F0 để đưa đi điều trị. Trong ảnh: Lực lượng y tế lấy mẫu người dân phường 11, TP.Vũng Tàu. Ảnh Minh Thanh.

Ông Nguyễn Văn Xinh cho biết thêm, giai đoạn từ ngày 10 đến 15/8 (kết thúc đợt giãn cách xã hội lần thứ 2), toàn tỉnh ở mức “nguy cơ cao”. Do đó, sau khi kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg vào ngày 15/8/2021, tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. BCĐ tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến 15/8, toàn tỉnh sẽ xanh hóa dần những vùng vàng, cam, đến ngày 15/8 “vùng xanh” chiếm 2/3 bản đồ dịch tễ, 1/3 là “vùng cam, vàng”; trong đó vùng cam là phường 12, Thắng Nhì, 2 xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và TT. Long Hải của huyện Long Điền, không còn “vùng đỏ”. Giai đoạn từ 15 tới 25/8, mục tiêu là 7/8 huyện, thị xã, thành phố đạt trạng thái bình thường mới. Về căn bản tất cả các vùng đã được chuyển hóa sang “vùng xanh”, trừ TT. Long Hải còn là “vùng vàng”. Việc áp dụng biện pháp giãn cách và các giải pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể tại thời điểm 25/8.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đề ra

Theo bà Nguyễn Thị Yến, để thực hiện mục tiêu tới ngày 25/8 trở lại trạng thái bình thường mới, tỉnh đã và đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó có việc tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng trên cơ sở tăng tốc độ xét nghiệm lên gấp 1,5 lần và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin.

Việc tiêm vắc xin hiện đã được phân bổ sẽ kết thúc vào ngày 13/8 tới đây để xúc tiến cho các đợt tiếp theo khi được phân bổ. Ảnh Minh Thanh.

Tỉnh cũng đã và đang duy trì và thực hiện nghiệm việc kiểm soát tại các chốt, huy động lực lượng dân quân, công an, khu phố thôn ấp, các hội đoàn thể tham gia bảo đảm không lây lan dịch bệnh từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Cùng với đó là việc siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu cách ly có trả phí, đồng thời giảm mật độ trong các khu cách ly, còn tối đa 4 người/phòng để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo.

“Tỉnh cũng nâng cao năng lực điều trị tại 3 phân “tầng” điều trị COVID-19, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để bênh nhân điều trị tại “tầng 1” không phải lên “tầng 2” và “tầng 3”. Tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Trung ương và các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, cùng ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong điều trị COVID-19, không để bệnh nhân chuyển biến nặng. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng phải xây dựng kế hoạch “xanh hóa” DN, bảo vệ chuỗi cung ứng, không để sản xuất bị đứt gãy. Tỉnh cũng phân công nhiệm vụ, giao cấp ủy đảng chính quyền, ban ngành đoàn thể, người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”, bà Yến cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Yến đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan ngay cả khi đã được tiêm vắc xin.

Nhiều chốt kiểm soát ở vùng xanh tại các địa bàn dân cư đã được lập trong thời gian qua. Chốt tự quản kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, hẻm 1, Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu. Ảnh Diễm Quỳnh.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn thừa nhận việc chậm trễ, bị động trong công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại địa phương như Bộ Y tế thông tin. Nguyên nhân là do khâu tổ chức gặp khó khăn, nhất là về vấn đề nhân sự. Theo bà Yến, để khắc phục, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc-xin do Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp điều hành để đẩy nhanh tiến độ tiêm, trên cơ sở bảo đảm an toàn, xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Việc tiêm chủng giao cho các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức, đồng thời tỉnh cũng thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ các địa phương.

Dự kiến hết ngày 13/8, địa phương sẽ hoàn thành việc tiêm chủng theo lượng vắc-xin đã được phân bổ theo 5 đợt với tổng số 219.450 liều và tiếp tục đề nghị phân bổ các đợt tiếp theo nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Để người dân an tâm ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể và cá nhân đã trao tặng những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hoàn cảnh khó khăn ở khu phong tỏa, cộng đồng. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Di Lăng (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN phường 4, TP.Vũng Tàu trao lại tận tay các hộ gia đình thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn phần quà tại chương trình “San sẻ yêu thương, rau xanh thực phẩm 0 đồng, ai có thì mang đến, ai thiếu mang về” của UBND phường 4. Ảnh Huyền Trang.

Ông Nguyễn Văn Xinh nhấn mạnh, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại BR-VT đã bám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền sâu, đậm, nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Thông qua các phản ánh từ báo chí, đã giúp tỉnh kịp thời phát hiện, nhanh chóng chấn chỉnh những vấn đề bất cập, phát sinh trong quá trình phòng, chống dịch. Tới đây, BR-VT mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác chặt chẽ trong tuyên truyền của các cơ quan báo chí, để cung cấp đến người dân những thông tin diễn biến dịch chính xác và kịp thời. Trong đó, lưu ý các nội dung tuyên truyền về việc người dân vẫn nên hạn chế ra ngoài không cần thiết, kể cả khi đã được tiêm vắc xin và đã hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Về các gương điển hình trong phòng, chống dịch và tinh thần tương thân, tương ái của cả cộng đồng…

