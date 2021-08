Sẻ chia yêu thương, vượt qua đại dịch

 Ngày 25/8, ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Ông Lê Văn Phong (bìa trái), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo tặng quà chốt kiểm soát dịch tại Cảng Bến Đầm. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại các chốt kiểm soát dịch, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tình hình công tác và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng thường trực đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát thời gian qua đã vượt qua khó khăn, đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã tặng các chốt kiểm soát các phần quà trị giá từ 2-4 triệu đồng. (Mạnh Cường)

 Cùng ngày, Quỹ Từ thiện Cô Sáu (huyện Đất Đỏ) thông qua UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo đã trao tặng 250 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đang sinh sống trên địa bàn huyện Côn Đảo. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, tổng trị giá các suất quà 75 triệu đồng. (Nguyễn Cường)

 Chiều 25/8, Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng vật tư y tế gồm: áo quần bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang N95, găng tay y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch trên QL55, QL56 và Công an huyện Châu Đức, Xuyên Mộc. Tại những nơi đến thăm, Trung tá Trần Thanh Hiển đã chia sẻ, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Mặc dù lưu lượng phương tiện qua lại đông, cường độ công việc cao, thời tiết khắc nghiệt nhưng lực lượng tuyến đầu luôn bám chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa phương. (Trí Nhân)

Đại diện Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình công nhân viên nông trường cao su Cù Bị có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Ảnh: MINH NHÂN

 Ngày 25/8, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng 20 suất quà gồm gạo và các loại nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình quân nhân Phòng Tham mưu và công nhân viên nông trường cao su Cù Bị (huyện Châu Đức), có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng trị giá quà tặng khoảng 10 triệu đồng. (Minh Nhân)

 Ngày 25/8, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã trao 924 túi an sinh đến các hộ dân trong khu vực phong tỏa phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu. Mỗi “Túi an sinh” trị giá 350 ngàn đồng, gồm có: Khẩu trang, cồn khử khuẩn, nước rửa tay, thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C dạng sủi, dầu gió, gạo, mì gói và nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Theo bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, chương trình “3.000 túi an sinh cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19” được UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phát động từ ngày 15/8. Ngày 22/8, đã có 3.000 túi an sinh được trao tận tay người khó khăn trong các khu phong tỏa và đến nay, tổng cộng đã có gần 5.000 “túi an sinh” đến với các hộ dân tại các khu phong tỏa trên địa bàn TP.Vũng Tàu, nhằm động viên người dân trong khu phong tỏa hãy cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. (Minh Thanh)

 Ngày 25/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tặng 35 phần quà và 100kg dưa leo cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa của xã Sơn Bình. Mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt, nước tương. Chi phí do UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

 Sáng 25/8, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Thương mại Hoàng Gia (TP.Bà Rịa) đã trao UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức 100 phần quà để hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Châu Đức. Mỗi phần quà trị giá khoảng 200.000 đồng gồm: Gạo, dầu ăn, bột ngọt và nước mắm. Tổng giá trị quà tặng hơn 20 triệu đồng do lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Thương mại Hoàng Gia đóng góp, hỗ trợ. (Thái Bình)

 Ngày 25/8, Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng 220 chai nước ép và 100kg trái cây (nhãn, dưa lưới) cho các tuyến đầu chống dịch tại TP. Vũng Tàu và huyện Long Điền. Toàn bộ số nước ép và trái cây trên đều được Hội Nông dân tiếp nhận từ các hội viên trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

Được biết, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã vận động, tặng 159,55 triệu đồng tiền mặt, 100 thùng sữa chua, 10.125 phần quà, 15 thùng nước mắm, 100 thùng nước tương, 87kg cá, tép khô các loại, 5.200 trứng, 973 thùng mì, 3.405 suất cơm, 160kg thịt heo, 210 chai dầu ăn, 26.425kg gạo, 47.765kg rau, 150 kg khoai mài, 20.321kg trái cây, 230 khẩu trang, 12 chai nước rửa tay, 100 kính chắn giọt bắn, 600 ổ bánh mì, 50 bộ bảo hộ… cho các khu phong tỏa, tuyến đầu chống dịch. (Kim Hồng)

ĐVTN huyện Long Điền vận chuyển gạo lên xe di chuyển đến tâm dịch TT. Long Hải. Ảnh: NGỌC TUYỀN

 Ngày 25/8, tại Trung tâm Hành chính huyện Long Điền, 31 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP. Vũng Tàu cùng với lực lượng ĐVTN huyện Long Điền đã tiến hành phân chia, vận chuyển 2.000 phần lương thực, thực phẩm lên xe di chuyển đến tâm dịch TT. Long Hải để phát cho người dân trong những ngày thị trấn Long Hải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với yêu cầu “ai ở đâu ở đó”. Mỗi phần gồm 10kg gạo, 10 quả trứng và một túi nhu yếu phẩm gồm: dầu ăn, đường, bột ngọt,… được tập kết tại UBND TT. Long Hải, sau đó, sẽ được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm phối hợp với các lực lượng địa phương chuyển đến từng hộ dân. (Ngọc Tuyền)