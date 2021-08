HUYỆN XUYÊN MỘC: Bảo đảm an sinh, an toàn xã hội trong thời gian giãn cách

Chuẩn bị cho đợt giãn cách xã hội tiếp theo, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc đã triển khai gói an sinh, đưa nhu yếu phẩm đến tận nhà dân để mọi người yên tâm thực hiện giãn cách với phương châm “ai ở đâu ở đó”. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm ANTT và an toàn xã hội cũng được quan tâm.

MANG NHU YẾU PHẨM ĐẾN TỪNG NHÀ

Từ sáng sớm 25/8, hàng hóa (gạo, rau củ, cá, thịt heo, nước mắm, dầu ăn…) đã được tập kết tại hội trường UBND huyện Xuyên Mộc. ĐVTN, cán bộ các phòng ban, nhà hảo tâm tất bật đóng gói, vận chuyển hàng lên xe. Sau đó, hàng được chở xuống các ấp để các lực lượng tại địa phương đưa đến tận nhà người dân.

Gạo và nhu yếu phẩm được giao về cho các tổ dân cư để phát tận nhà người dân.

Ông Phạm Công Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Phước Thuận cho biết, sau khi nhận được quà từ huyện chuyển xuống, xã sẽ phân công các tổ trưởng tiếp nhận và trao đến từng nhà. Người dân không được phép ra ngoài, hay tập trung để tránh lây lan dịch bệnh.

“Trong quá trình đưa quà đến người dân, chúng tôi tranh thủ tuyên truyền họ thực hiện nghiêm việc giãn cách “ai ở đâu ở đó”, không được qua lại trò chuyện với nhau. Nếu cần hỗ trợ về lương thực hay y tế thì liên hệ cán bộ ấp, đường dây nóng, tránh việc tự ý đi lại làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh”, bà Hồ Thị Nghì, cán bộ ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận nói.

Một người dân ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận nhận quà của UBND huyện Xuyên Mộc trao tặng gồm gạo, cá, thịt heo, rau củ và các nhu yếu phẩm cần thiết vào sáng 25/8.

Nhận được phần quà gồm 10kg gạo, 2kg thịt heo, cá thu cùng nhiều rau củ quả, chị Võ Thị Thanh Thủy, ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận xúc động kể: hơn 5 tháng trước, vợ chồng chị từ Kiên Giang lên xã Phước Thuận làm phụ hồ. Từ khi huyện Xuyên Mộc thực hiện giãn cách xã hội, công trình tạm ngưng thi công, nên vợ chồng chị cùng 10 người khác đang ăn ở tại công trình gặp nhiều khó khăn. "Do không được phép ra ngoài, nên cần mua gì, chúng tôi phải nhờ người trong ấp. Hôm nay, được nhận quà có thịt, cá chúng tôi vui lắm”, chị Thủy phấn khởi nói.

Theo bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, chuẩn bị cho đợt giãn cách kế tiếp và để người dân yên tâm “ai ở đâu ở đó” không được ra đường, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc đã chuẩn bị 10.000 phần quà cho người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các phần quà gồm: gạo, cá tươi, thịt heo, rau củ quả, nước mắm, dầu ăn… trị giá gần 1 triệu đồng/phần, được đóng gói thành từng suất chuyển về địa phương để đưa tận tay người dân.

Các phần quà được trích từ nguồn ngân sách huyện và một phần vận động các nhà hảo tâm, hỗ trợ kịp thời những người yếu thế, đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ nhằm giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần bảo đảm, ổn định đời sống, không để ai bị đói, thiếu các điều kiện tối thiểu trong cuộc sống.

BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ

Bà Lê Thị Trang Đài cho biết thêm, bên cạnh công tác an sinh, huyện cũng chú trọng công tác bảo đảm ANTT tại khu dân cư. Cụ thể, huyện đã thành lập 2 tổ tuần tra của Công an huyện và 122 tổ của công an các xã, thị trấn (gồm lực lượng công an và quân sự) với 628 CBCS tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ để bảo đảm ANTT, phát hiện, xử lý người ra đường không cần thiết. Duy trì 58 CBCS làm nhiệm vụ tại 6 khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng trốn cách ly, gây rối.

Đối với 12 khu vực phong tỏa trên địa bàn, Công an huyện bố trí 30 chốt kiểm soát và 21 tổ tuần tra phối hợp chặt chẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, không để lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa, phấn đấu chuyển trạng thái từ “vùng đỏ sang cam, vùng cam sang vàng và vùng vàng sang xanh”. Đối với các địa bàn giáp ranh tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, lực lượng công an và quân sự thành lập 8 chốt kiểm soát kiểm tra người và phương tiện qua lại trên các tuyến tỉnh lộ, đường mòn lối mở. Đồng thời, thiết lập 288 chốt bảo vệ vùng xanh kiểm soát chặt người ra, vào.

“Nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn huyện Xuyên Mộc vẫn còn hiện hữu vì nhiều xã giáp ranh với tỉnh bạn. Bên cạnh đó, tập quán sinh sống của một bộ phận người dân nông thôn không thể thay đổi ngay. Do đó, huyện quyết định triển khai gói an sinh để người dân có đầy đủ nhu yếu phẩm, yên tâm thực hiện giãn cách “ai ở đâu ở đó”. Đồng thời, lực lượng công an quân đội phải bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm phong tỏa, cách ly tập trung, giữ vững vùng xanh, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ”, bà Lê Thị Trang Đài nói.

Bài, ảnh: HUY ANH