1.000 túi an sinh chuyển đến người dân các khu phong tỏa

Ngày 25/8, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã trao 1.000 túi an sinh đến các hộ dân trong khu vực phong tỏa phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu. Mỗi “Túi an sinh” trị giá 350 ngàn đồng, gồm có: Khẩu trang, cồn khử khuẩn, nước rửa tay, thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C dạng sủi, dầu gió, gạo, mì gói và nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tặng “túi an sinh” cho hộ dân trong khu phong tỏa phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu.

Theo bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, chương trình “3.000 túi an sinh cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19” được UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phát động từ ngày 15/8. Ngày 22/8, đã có 3.000 túi an sinh được trao tận tay người khó khăn trong các khu phong tỏa và đến nay, tổng cộng đã có gần 5.000 “túi an sinh” đến với các hộ dân tại các khu phong tỏa trên địa bàn TP.Vũng Tàu, nhằm động viên người dân trong khu phong tỏa hãy cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phối hợp cùng Đảng ủy, HDND, UBND phường Thắng Nhì tiếp tục đồng hành cùng người dân trong vùng phong tỏa một số nội dung sau: Đi chợ hộ cho những người có điều kiện về kinh tế; hỗ trợ lương thực,thực phẩm miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn;nấu những suất cơm miễn phí cho những người neo đơn... bảo đảm không một người dân nào bị thiếu đói...

Tin, ảnh: MINH THANH