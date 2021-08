"Thần tốc" xét nghiệm COVID-19 cho người dân Long Hải

Ngày 23/8, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần thứ 7 cho toàn bộ người dân TT. Long Hải nhằm tìm F0 trong cộng đồng. Đội ngũ y tế đến lấy mẫu tại nhà, bắt đầu từ khu phố: Hải Hòa, Hải Lộc và Hải Bình theo phương pháp RT-PCR mẫu gộp từng hộ.

Các SV Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh và tình nguyện viên của huyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân tổ 3 và tổ 4, khu phố Hải Hòa.

Sáng sớm, 42 tổ lấy mẫu đã đồng loạt di chuyển xuống 47 tổ dân cư trên địa bàn các khu phố trên để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho từng hộ. Mỗi tổ từ 5-6 người phụ trách lấy mẫu theo từng tổ dân cư. Tại mỗi gia đình, trong khi nhân viên y tế lấy mẫu, các thành viên còn lại (cán bộ khu phố, cán bộ huyện Long Điền, TT. Long Hải, giáo viên, đoàn thanh niên, SV tình nguyện) người ghi chép thông tin, người điều phối dân ra lấy mẫu… Các tổ lấy mẫu theo tinh thần khẩn trương, vừa đi bộ, vừa sử dụng xe máy để bảo đảm tính cơ động và nhanh chóng. Sau mỗi lần lấy mẫu, nhân viên y tế đều sát khuẩn tay bằng cồn và sau khi lấy mẫu xong cho từng hộ, nhân viên y tế đều thay găng tay mới.

Lực lượng lấy mẫu khá vất vả khi phải tự vận chuyển bàn ghế và dụng cụ y tế di chuyển đến từng hộ dân để lấy mẫu xét nghiệm.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR cho người dân.

So với hình thức lấy mẫu tập trung, việc lấy mẫu tại nhà dân khiến lực lượng lấy mẫu vất vả vì phải di chuyển nhiều hơn, mang vác vật tư y tế, bàn ghế phục vụ công tác lấy mẫu. Khó khăn, vất vả là thế, nhưng hầu hết các thành viên trong các tổ lấy mẫu đều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, với yêu cầu đặt sự an toàn và sức khỏe của người dân lên trên hết. Chị Cao Thị Tài, nhân viên y tế Bệnh viện Bà Rịa cho biết: “Tôi được tăng cường phụ trách lấy mẫu cho người dân Long Hải nhiều lần. Lần này, việc lấy mẫu tại nhà từng hộ dân mất nhiều thời gian và vất vả hơn nhưng bảo đảm an toàn hơn, tránh tập trung đông người nên bà con an tâm, hợp tác vui vẻ”.

Nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ, sinh phẩm để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Lực lượng y tế trước giờ làm nhiệm vụ lấy mẫu.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, lực lượng lấy mẫu gồm 50 nhân viên y tế, 30 SV Trường ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh cùng các giáo viên, đoàn viên hỗ trợ ghi thông tin, nhập dữ liệu và tổ trưởng 47 tổ dân cư của 3 khu phố nêu trên. Tính đến 17h cùng ngày, đã có 2.080/2.775 người dân trên địa bàn 3 khu phố được lấy mẫu xét nghiệm.

TUYẾT MAI-NGUYỄN TUYỀN