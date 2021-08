Tập trung can thiệp tích cực ở các "điểm nóng"

Trong những ngày qua, Đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã thị sát, đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT. Xung quanh nội dung này, Tiến sĩ Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng, Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, Trưởng Đoàn công tác đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

●Phóng Viên: Tiến sĩ đánh giá thế nào về các nguồn lây lan dịch bệnh tại BR-VT, nhất là với biến chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh?

- Tiến sĩ Huỳnh Hồng Quang: Qua khảo sát và đánh giá, trước hết Đoàn đã xác định một số nguồn lây virus SARS-CoV-2 từ cộng đồng, từ các địa phương có dịch trở về, từ các khu cách ly tập trung và khu phong tỏa tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Số liệu thực tế và diễn biến số ca bệnh ghi nhận hàng ngày cho thấy có 4 địa phương có nguy cơ cao bùng phát dịch và diễn tiến phức tạp gồm: huyện Long Điền, TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và TP. Vũng Tàu. Các địa phương này có một vài khu phố và phường nguy cơ cao với số ca F0 thường xuyên được phát hiện trong cộng đồng và khu phong tỏa; đáng chú ý là các khu vực cảng biển, cảng cá, vùng ngư dân đang sinh sống và làm việc với các con hẻm nhỏ, giao lưu lớn và mật độ dân số cao, cần phải khoanh vùng và dập dịch tích cực.

Ngoài ra, các vùng có khu công nghiệp, nhà trọ, chợ dân sinh, chợ truyền thống, cảng biển, nhà máy, xí nghiệp kinh doanh vẫn đang hoạt động cũng là khu vực dễ bùng phát dịch nếu không kiểm tra, giám sát, sàng lọc xét nghiệm định kỳ và trọng điểm, nên cần có các biện pháp giám sát theo dõi tích cực và không thể loại trừ biện pháp “5K”. Điều này sẽ giúp thu hẹp “vùng đỏ” và mở rộng “vùng xanh”.

Bên cạnh đó, về mặt địa lý, BR-VT giáp ranh hoặc rất gần với các tỉnh, thành phố đang có số ca mắc và tử vong cao, cũng là nguồn nguy cơ lây nhiễm cao và khó lường, nhất là tình trạng di biến dân nếu không được kiểm soát tốt và đặc biệt khi TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm một thời gian nữa.

S. Huỳnh Hồng Quang, Phó viện trưởng Viện sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế) kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường TH Nguyễn Thị Hoa (huyện Đất Đỏ). Ảnh: VÂN ANH

●Theo tiến sĩ, ở thời điểm này, BR-VT cần tập trung những giải pháp nào để nhanh chóng đạt mục tiêu khống chế được dịch bệnh?

- Qua khảo sát và đánh giá tình hình thực tế tại BR-VT, chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị nhằm mục tiêu chung là sàng lọc tất cả F0 và truy vết F1 tại khu vực nguy cơ cao của các huyện, thị xã, thành phố để chuyển đi cách ly, điều trị kịp thời. Đồng thời, truy vết F1, F2 tối đa, thực hiện cách ly và xét nghiệm theo quy định, bảo vệ các huyện, thị xã, thành phố có ít nguy cơ bùng phát dịch bệnh và cuối cùng là vẽ được bản đồ dịch tễ thực trạng để can thiệp các điểm nóng thích hợp, tránh lãng phí. Chúng tôi cũng đề xuất chiến lược tiếp theo để bảo vệ “vùng xanh”, thu hẹp và làm xanh hóa “vùng đỏ”, giảm thời gian giãn cách xã hội, gỡ bỏ khu phong tỏa, bảo đảm an sinh xã hội, đưa toàn tỉnh trở về trạng thái bình thường mới.

Trong đó, BR-VT cần tập trung can thiệp tích cực hơn vào các “điểm nóng” với tổng lực lượng trong việc truy vết, quét nhanh xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR và quản lý từng nhóm người F0, F1. Bên cạnh đó, tập trung triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bao gồm cả xét nghiệm sàng lọc, bao phủ tiêm vắc xin… ở các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và tại các khu công nghiệp, cảng biển… bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu không bị đứt gãy.

Hiện nay, thế giới chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị COVID-19, do đó, biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh vẫn là tiêm vắc xin. Vắc xin giúp phòng bệnh và giảm mức độ trầm trọng bệnh ở tỷ lệ nhất định, giúp giảm chuyển biến nặng và giảm ca tử vong. Khi người dân được tiêm vắc xin không có nghĩa là không bị mắc COVID-19. Vì vậy, dù đã tiêm đủ 2 mũi, người dân cần phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, BR-VT cũng cần triển khai mạnh mẽ các các biện pháp chế tài nghiêm khắc, cam kết về mặt chính trị để mỗi người dân tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh.

●Tiến sĩ đánh giá như thế nào về con số tử vong liên quan đến COVID-19 tại BR-VT?

- Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và độc lực của biến thể Delta virus rất cao, nên tử vong do COVID-19 là khó tránh khỏi. 26 ca (0,85%) tử vong được ghi nhận tại BR-VT cũng là con số đáng quan tâm, cần giảm số ca F0 có triệu chứng nặng và giảm con số tử vong. So với các biến thể khác, Delta gây ra những biến chứng nghiêm trọng, lây nhiễm cao và nguy cơ tử vong cho bệnh nhân rất cao, nhất là những bệnh nhân có bệnh lý nền, mạn tính, người cao tuổi có bệnh lý, suy giảm miễn dịch. Do đó, việc cần thiết là phải phát hiện sớm ca bệnh, đưa bệnh nhân đi điều trị kịp thời, để tránh nguy cơ tử vong.

MINH THIÊN

(Thực hiện)