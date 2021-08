An ninh trật tự được bảo đảm, người dân đồng thuận

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, trong ngày đầu thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với yêu cầu “ai ở đâu ở đó”, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TT. Long Hải, huyện Long Điền được bảo đảm. Người dân đồng thuận và chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Lực lượng công an, dân phòng thường xuyên tuần tra ở các tuyến hẻm tại TT. Long Hải để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý trường hợp vi phạm.

Ngày 23/8, các ngả đường dẫn vào TT. Long Hải được chốt chặn nghiêm ngặt. Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ giấy đi đường của người và phương tiện vào thị trấn. Nhiều người buộc phải quay đầu xe vì không có giấy tờ hợp lệ. Bên trong TT. Long Hải, các tuyến đường nội thị như: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo và cả các đường hẻm đều vắng người. Nhu yếu phẩm như: rau củ, gạo, nước mắm… tiếp tục được tập kết tại đầu các hẻm để lực lượng quân đội, công an đưa vào từng nhà dân.

Anh Nguyễn Văn Nhớn, dân quân KP. Hải Phong 2 cho biết, khu phong tỏa tổ 1, KP. Hải phong 2 có 42 hộ dân với 150 nhân khẩu. Các thành viên trong tổ phân công công việc khoa học, mỗi ca có 4-5 người chốt trực gồm các lực lượng: công an, dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện trực 24/24. Ngoài kiểm soát người ra vào, lực lượng công an, dân quân còn thuờng xuyên tuần tra, giám sát nhằm bảo đảm thực hiện quy định về giãn cách của các hộ dân “nhà cách ly nhà”.

Chị Huỳnh Thị Thanh Thảo (tổ 1, KP. Hải Phong 2) cho biết: “Trước đây, người dân trong hẻm thường tụ tập để trò chuyện, trẻ em cùng nhau vui chơi, đùa giỡn. Nhưng nay, được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích rõ mối nguy hiểm từ việc tụ tập đông người trong mùa dịch nên mọi người bảo nhau ở yên trong nhà để phòng, chống dịch”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền, ngày đầu TT. Long Hải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức độ cao hơn và triệt để, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Lực lượng Công an huyện và Công an tỉnh tăng cường được bố trí 24/24 tại các chốt ở địa bàn khu dân cư để hỗ trợ đưa lương thực đến nhà dân. Đồng thời, công an cũng tăng cường tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý trường hợp cố tình vi phạm quy định “ai ở đâu ở đó”. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn hỗ trợ các tổ y tế đến từng gia đình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ chiều 22/8, Công an tỉnh đã tăng cường 170 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TT. Long Hải. Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã tăng cường nhiều đợt cho TT. Long Hải tham gia tuyến đầu chống dịch, với quyết tâm hỗ trợ địa phương thực hiện nghiêm, triệt để quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, bảo đảm an ninh, an toàn con người và xã hội. “Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với công an cơ sở và nhân dân địa phương, tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, các quy định giãn cách triệt để ở cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh.

Bài, ảnh: VĂN ANH - MINH NHÂN