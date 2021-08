Có nên tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16?

Theo tôi, tỉnh cần căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể ở từng khu vực, từng địa phương để tính toán phương án có tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 hay không. Địa phương nào còn ca nhiễm trong cộng đồng thì nên tiếp tục thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16. Việc cần làm trước là vấn đề an sinh. Chính quyền địa phương cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người thực sự khó khăn, để họ yên tâm ở trong nhà. Với những khu vực đã qua 15 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng thì nên nới lỏng, áp dụng theo Chỉ thị 15, đồng thời vẫn tuân thủ nghiêm 5K. Về lâu dài, để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, người dân cần được tiêm vắc xin càng sớm càng tốt để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Áp dụng Chỉ thị 16 một cách linh hoạt

Từ khi TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Công ty đã thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến” nên về cơ bản công tác phòng chống dịch tại công ty vẫn khá an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ rủi ro lây bệnh vẫn còn do người lao động phải đặt mua hàng, gọi shipper mang tới. Bên cạnh đó, việc lấy mẫu xét nghiệm do nhân viên y tế từ bên ngoài vào cũng có thể làm lây lan dịch bệnh vào DN.

Trong khi TP. Vũng Tàu vẫn còn nhiều ca nhiễm ngoài cộng đồng thì việc tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 là cần thiết nhưng cơ quan quản lý cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN, không cứng nhắc trong việc áp dụng “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến”. DN chúng tôi sản xuất các mặt hàng xuất khẩu trong lĩnh vực cơ khí, nên thỉnh thoảng có chuyên gia đến kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn phóng xạ… Với những chuyên gia này, công ty không thể áp dụng 2 phương thức kể trên. Do đó, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng áp dụng Chỉ thị 16 một cách linh hoạt hơn.