"Gặp gỡ" hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cả hai thủ khoa của tỉnh đều là HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Các em là những HS gương mẫu, học tập với niềm say mê và nỗ lực không ngừng.

Trịnh Thiên (thứ 3 từ trái sang, hàng sau cùng) trong một tiết mục biểu diễn gây quỹ từ thiện.

Trần Linh Chi (thứ 2 từ phải qua) là thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Giành 9 học bổng của 9 trường ĐH trước khi thi tốt nghiệp

Giành học bổng của 9 trường ĐH danh tiếng trong và ngoài nước từ khi chưa tốt nghiệp THPT, đó là thành tích “đáng nể” của cô nàng thủ khoa khối thủ khoa khối Khoa học Xã hội Trần Linh Chi, HS lớp 12 Anh 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Với thành tích học tập xuất sắc, 12 năm liền đạt danh hiệu HS giỏi, từng đạt giải Nhì, giải Khuyến khích môn tiếng Anh kỳ thi HS giỏi Quốc gia, Huy chương Bạc Olympic 30/4… và thành tích nổi bật trong hoạt động ngoại khóa, Linh Chi đã giành học bổng của 6 trường ĐH trong top 100 trường danh tiếng tại Mỹ, gồm: Fordham University, University of Minnesota, Willamette College, Gettysburg College, The College of Wooster, University of Massachusetts. Đặc biệt, phải kể đến là suất học bổng lên tới 46.200 USD/năm của Trường ĐH Fordham University. Ngoài ra, Linh Chi còn được tuyển thẳng vào các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và ĐH Fulbright Việt Nam.

Hai năm học lớp 11 và 12, Linh Chi khá bận rộn khi vừa tập trung ôn thi HS giỏi Quốc gia vừa chuẩn bị hồ sơ “săn” học bổng. Tuy vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Linh Chi vẫn xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa khối Khoa học Xã hội, đồng thời là thủ khoa kỳ thi của tỉnh với tổng điểm là 55,8. Trong đó, Toán đạt 8,8 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Lịch sử 8,75 điểm, Địa lý 9,25 điểm, Giáo dục Công dân và Ngoại ngữ đều đạt điểm tuyệt đối.

Thành tích Linh Chi đạt được thể hiện năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô học trò nhỏ. Sau khi tập trung ôn thi HS giỏi Quốc gia, em chỉ còn khoảng 1 học kỳ dành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Linh Chi cho biết, trong khoảng thời gian này, em cố gắng tăng tốc để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. “Khi ôn tập, em chú trọng ôn kiến thức trọng tâm, vẽ sơ đồ tư duy của các môn học để ôn tập hiệu quả hơn”, Linh Chi nói. Trong học tập, Linh Chi không học thuộc lòng mà luôn cố gắng biến những kiến thức sách vở thành kiến thức của riêng mình. Trên lớp, em chăm chú nghe giảng, ghi chép lại những nội dung quan trọng, tự tìm tài liệu để mở rộng kiến thức và luôn rút kinh nghiệm để không lặp lại những lỗi sai. “Em cho rằng để học tốt bất cứ môn học nào cũng cần có sự rèn luyện và bồi đắp thường xuyên”, Linh Chi chia sẻ thêm và cho biết dự định của em là theo học ngành Tâm lý học tại ĐH Fordham University hoặc theo học ngành Kinh tế tại Việt Nam.

Cô Đặng Thị Lĩnh Ninh, GV chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh 1 chia sẻ: “Linh Chi là cô học trò hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ và chịu khó tự học. Linh Chi tiếp thu nhanh và có tư duy tốt. Em có năng khiếu nổi bật ở các môn xã hội, nhất là môn là tiếng Anh khi đạt thành tích cao tại các cuộc thi mà em tham gia, đồng thời là một trong số ít HS đạt IELTS 8.5. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Linh Chi đã nhận được thông báo trúng tuyển của các trường ĐH trong và ngoài nước nhưng em vẫn ôn thi một cách cần mẫn và nghiêm túc”.

Chàng lớp trưởng học giỏi, gương mẫu

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên của tỉnh là Trịnh Thiên, lớp trưởng lớp 12 Hóa 1. Thiên đạt 53,5 điểm, trong đó, Toán đạt 9,2 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm, Vật lý 7,75 điểm, Hóa học 9,25 điểm, Sinh học 8,75 điểm và Ngoại ngữ 9,8 điểm.

Việc Trịnh Thiên trở thành thủ khoa không phải là điều bất ngờ với các thầy cô, bởi em là một trong những HS tiêu biểu được gửi gắm niềm tin dù thời gian học chương trình chính khóa của Thiên không nhiều vì 2 năm liền em tham dự đội tuyển quốc gia môn Hóa học. Thiên cho biết: “Sang học kỳ 2, em bắt tay vào việc ôn thi THPT. Để lên kế hoạch ôn tập, đầu tiên, em xác định những môn mình “hổng” kiến thức nhiều nhất để tập trung “lấp đầy chỗ trống”. Những môn được em ưu tiên dành nhiều thời gian ôn tập Toán, Sinh học và cả Hóa học, bởi theo Thiên, kiến thức ôn tập đội tuyển và chương trình phổ thông có khá nhiều điểm khác biệt. Thiên còn đăng ký thêm lớp học online và siết lại kỷ luật học tập. Mỗi ngày, ngoài thời gian học trên lớp, Thiên chỉ dành khoảng 2-3 tiếng để tự học. Trong khoảng thời gian đó, Thiên tập trung cao độ, chuyên tâm vào việc học. Những nội dung chưa hiểu rõ, em cố gắng tự nghiền ngẫm, luôn đặt ra các câu hỏi và đi tìm lời giải để từ đó thực sự hiểu và ghi nhớ những kiến thức đã học. Thiên khẳng định việc nắm vững kiến thức SGK cũng là một trong những bí quyết giúp em chinh phục điểm số cao trong các môn thi. Ngoài ra, em còn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, chịu khó tìm kiếm, đọc thêm tài liệu tham khảo. “Thành quả mà em đạt được còn được tạo nên từ sự tận tụy, trách nhiệm của các thầy cô, những người đã truyền cảm hứng cho em trong các môn học”, Trịnh Thiên cho biết thêm.

Trịnh Thiên dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ngành Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, ngành Sư phạm Hóa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và ĐH Sư phạm Hà Nội. Niềm đam mê với môn Hóa học của Thiên bắt đầu “nhen nhóm” từ năm lớp 6, khi em được đọc những cuốn sách Hóa học của chị họ. Môn học không chỉ có các phản ứng Hóa học với sự biến đổi, thay đổi kỳ diệu mà còn có tính ứng dụng rất cao đã khiến em yêu thích. Thiên đã quyết định theo đuổi đam mê của mình bằng việc thi chuyên Hóa và theo học đội tuyển trong suốt những năm phổ thông. Em từng đạt giải Nhất cấp tỉnh, Huy chương Vàng Olympic 30/4, giải Khuyến khích và giải Ba kỳ thi HS giỏi quốc gia…

Cô Phùng Thị Thắm, GV chủ nhiệm lớp 12 Hóa 1 nhận xét: “Trịnh Thiên là một lớp trưởng gương mẫu, chín chắn và kỷ luật. Suốt 3 năm học THPT, em luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập, tích cực trong mọi hoạt động của trường lớp. Thiên cũng rất nhiệt tình và biết kết nối, lôi cuốn các thành viên trong lớp tham gia các hoạt động chung”.

