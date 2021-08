Long Sơn rốt ráo bảo vệ vùng xanh

Sau diễn biến liên quan đến ca nhiễm là lãnh đạo xã Long Sơn, UBND TP. Vũng Tàu nhanh chóng triển khai các công việc cần thiết bảo vệ vùng xanh, siết chặt người ra vào địa bàn xã.

Lực lượng công an kiểm soát người ra vào xã Long Sơn tại chốt kiểm soát cầu Gò Găng (xã Long Sơn) sáng 5/8.

SIẾT CHẶT KIỂM TRA

Sáng 5/8, các tuyến đường cửa ngõ vào xã Long Sơn là Trường Sa, Hoàng Sa đã có 2 chốt kiểm soát được thiết lập. Lực lượng làm việc tại chốt túc trực 24/24 kiểm soát người và xe ra vào. Chỉ những người có đầy đủ giấy tờ theo quy định mới được phép đi vào. Ở từng thôn, các chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” cũng nâng cao mức độ kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Bước, Thôn đội trưởng thôn 7, cho biết: “Hiện nay, người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, ai ở đâu ở yên đó. Những người đến từ những vùng khác khi đến xã, thôn cũng đều tuân thủ quy định”.

Còn ông Nguyễn Văn Bé Tư, Tổ trưởng tổ COVID cộng đồng thôn 10 (xã Long Sơn) thông tin thêm, đến nay tất cả các tổ viên trong tổ đều có số điện thoại của hộ dân trong thôn để nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Trong thôn, lực lượng dân quân, tổ COVID cộng đồng… phân công nhau trực tại chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” để kiểm soát người lạ ra vào, nhằm góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập.

Lực lượng dân quân thôn 7 (xã Long Sơn) kiểm tra người ra vào xã tại chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” thôn 7 sáng 5/8.

TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT ĐẾN LONG SƠN TẬP TRUNG 3 NHIỆM VỤ CHÍNH

Ngày 4/8, TP.Vũng Tàu đã điều động nhân lực chủ chốt và biệt phái cán bộ công chức đến UBND xã Long Sơn để điều hành, duy trì hoạt động của UBND xã và thực hiện ký hồ sơ, thủ tục hành chính qua mạng. Ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - người được biệt phái đến Long Sơn cho biết, Tổ công tác đặc biệt sẽ chia làm 3 nhóm công việc chính để chỉ đạo, điều hành và duy trì hoạt động của UBND xã: (1) Tăng cường hoạt động tuyên truyền để người dân ổn định tư tưởng, an tâm chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. (2) Lập 19 chốt kiểm soát và chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” trên địa bàn xã để kiểm soát và bảo vệ chặt các vùng xanh và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. (3) Tập trung an sinh xã hội, giải quyết các chế độ chính sách cho người dân, trong đó thực hiện ngay việc giải ngân để chi trả hỗ trợ cho những người theo quy định của Nghị quyết 68 và các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.

Liên quan đến ca dương tính với SARS-coV-2 là ông P.T.H, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn (ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu), BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu đã rà soát, tiến hành test nhanh nhóm cán bộ, công chức, nhân viên xã Long Sơn. Đến nay, 37 F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và 120 F2 đã được cách ly tại nhà. Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu đã phối hợp với Trạm Y tế xã tiến hành phun xịt toàn bộ khuôn viên trụ sở làm việc của xã Long Sơn tại thôn 1. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Long Sơn. Tính đến ngày 5/8 đã xét nghiệm được 11.500 (trên tổng số 15.000 người), đạt hơn 87%.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU