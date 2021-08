Đưa nhu yếu phẩm đến tận nhà dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương: Từ 00 giờ ngày 23 đến 30/8, TT. Long Hải thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”. Để người dân yên tâm ở nhà, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm và cung cấp miễn phí cho người dân trong 7 ngày này.

Lực lượng dân quân hỗ trợ sắp xếp rau vào bịch để mang đến cho người dân Long Hải. Ảnh: HUY ANH

Sẵn sàng các phương án

TT. Long Hải có 9.258 hộ dân với 33.542 nhân khẩu. Huyện Long Điền đã rà soát, đánh giá nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu cần cung cấp trong 7 ngày cho 9.258 hộ dân Long Hải và 323 hộ thuộc các ấp: Lò Vôi, Phước Lộc và Hải Lâm (xã Phước Hưng). Theo đó, trong 7 ngày, các hộ dân tại 2 địa phương này cần 107,307 tấn gạo; 26,826 tấn thịt, cá; 95,810 tấn rau củ quả; 9.581 lít dầu ăn; 9.581kg muối; 9.581kg đường, 1.916kg bột nêm; 4.790 lít nước mắm; 9.581 thùng nước uống; 9.581kg nước giặt, 38.324 quả trứng; 804.804 cái khẩu trang.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền cho biết, huyện đã thiết lập khu vực trung chuyển (vùng đệm) để tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các chốt kiểm soát. Đồng thời, huyện đã phân công lực lượng công an, quân sự, phối hợp lực lượng y tế, dân quân tự vệ thị trấn triển khai phương án tổ chức, điều phối giao thông để phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các điểm cung cấp kịp thời, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh về người và phương tiện khi di chuyển trong các khu vực phong tỏa. Trước mắt, trong 2 ngày 22 và 23/8, huyện đã giao Công ty CP Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Trí Hải đóng gói và cung cấp hàng hóa. Lực lượng công an, quân đội tiếp nhận, vận chuyển và phối hợp với UBND TT. Long Hải và xã Phước Hưng giao đến từng hộ.

Số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo huyện Long Điền: ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy: 0906 672 667; ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: 0918 452 748; ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện: 0918 580 409; ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện: 0907 883 171; ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện: 0918 498 769.

Không để ai bị thiếu lương thực, thực phẩm

Huyện Long Điền đã thành lập Tổ công tác quản lý tại các khu phong tỏa (Tổ quản lý). Huyện đề nghị tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực này liên hệ Tổ quản lý để có biện pháp đưa đến từng hộ dân, không để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp. Huyện cũng giao Phòng Y tế, Công an huyện triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, bảo đảm các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân được lưu thông thông suốt; tuân thủ hướng dẫn phòng, chống dịch trong vận chuyển hàng hóa; triển khai phương án huy động các phương tiện vận chuyển công cộng tham gia vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn khẩn cấp.

“BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện cũng yêu cầu UBND TT. Long Hải và xã Phước Hưng nắm bắt nhu cầu lương thực của nhân dân để kịp thời báo cáo về huyện giải quyết”, ông Lê Ngọc Linh cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương, hàng hóa được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó chủ yếu là từ các trang trại, nông trại, cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh. Một số mặt hàng tỉnh không có cơ sở sản xuất sẽ huy động từ các đơn vị lân cận, bảo đảm không để bất kỳ ai phải đói, khát, không đủ ăn. Các nguồn hàng này được Sở Công thương thẩm định chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm tươi ngon, an toàn cho sức khỏe. “Bên cạnh đó, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, TT. Long Hải và Sở Công thương cũng đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ người dân khi có nhu cầu về lương thực, thực phẩm, gas… để người dân liên hệ khi cần. Ngành y tế tỉnh và địa phương cung cấp số điện thoại đường dây nóng, thành lập đội tư vấn y tế để hỗ trợ người dân các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe”, ông Đồng thông tin thêm.

ĐÔNG HIẾU