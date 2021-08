TP.Vũng Tàu: Trao tặng 3.000 "Túi an sinh" cho người dân trong khu phong tỏa

Sáng 22/8, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức 5 Đoàn đến trao tặng 3.000 “Túi an sinh” đợt 1 đến các hộ dân trong những khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố. “Túi an sinh” là quà tặng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.Vũng Tàu tặng các hộ khó khăn trong khu phong tỏa, được UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phát động và triển khai thực hiện từ ngày 15/8.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu trao tặng “Túi an sinh” cho người dân trong khu phong tỏa thuộc địa bàn phường Thắng Nhì.

Mỗi “Túi an sinh” gồm có: Khẩu trang, nước muối, nước rửa tay, thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C dạng sủi, dầu gió, gạo, mì gói và nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá 3.000 “Túi an sinh” là 1,05 tỷ đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu trao tặng “Túi an sinh” nhằm động viên nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách, thực hiện “ai ở đâu, ở đó”; chung sức cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xanh hóa ngày càng nhiều hơn các vùng đỏ.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu (bìa trái) cùng các thành viên Đoàn trao tặng “Túi an sinh” cho người dân khu phong tỏa hẻm 225/7 Lưu Chí Hiếu, phường 10.

Bên cạnh chương trình “Túi an sinh”, từ khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 14/7) đến nay, UBMTTQ Việt Nam các cấp của thành phố đã trao tặng cho 5.151 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại các khu phong tỏa. Các phần quà gồm: Gạo, mì gói, rau, trứng, thịt, cá, đậu hủ…

Tin, ảnh: MINH THANH-BẢO KHÁNH