Tiếp tục ghi nhận nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng

Ngày 21/8, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, với nhiều ca mắc ngoài cộng đồng. Các địa phương đang tập trung nhiều giải pháp để siết chặt giãn cách xã hội, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan.

TX. PHÚ MỸ THÊM 6 CA LIÊN QUAN NHÓM SỬ DỤNG MA TÚY

Ngày 21/8, TX. Phú Mỹ phát hiện thêm 6 ca dương tính mới liên quan đến nhóm người sử dụng ma túy. Cụ thể, 3 ca trong khu cách ly tập trung là F1 của bệnh nhân trong nhóm sử dụng ma túy ở tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân; 3 cha con trong gia đình bán tạp hóa gần dãy trọ trong khu vực phong tỏa thuộc tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh. Ngay sau khi phát hiện dương tính, 3 trường hợp này đã được đưa đi điều trị, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà ở của bệnh nhân và các khu vực có liên quan.

Ngày 21/8, khu phong tỏa tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh tiếp tục có thêm ca nhiễm mới. Ảnh: MINH TÂM.

Ngày 21/8, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ đã thực hiện ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm giữ vững vùng an toàn.

HUYỆN XUYÊN MỘC CÓ 6 CA NGOÀI CỘNG ĐỒNG

Từ 12h ngày 20/8 đến 16h ngày 21/8, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 10 ca mắc mới, trong đó có 6 ca cộng đồng ở các xã: Phước Tân, Phước Thuận, Hòa Hiệp và TT. Phước Bửu. Đây là những ca bệnh nghi ngờ qua test nhanh dương tính của các ngày trước đó, nay có kết quả PCR khẳng định. Trong ngày, huyện tổ chức truy vết 59F1, 193F2 do có tiếp xúc gần với ca bệnh. Đồng thời lấy 744 mẫu test nhanh và 187 mẫu đơn xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, khu cách ly.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, huyện Xuyên Mộc đang khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Cụ thể, huyện đã tiếp nhận 12.370 hồ sơ của người lao động tự do bị mất việc làm, trong đó đã thẩm định, giải quyết chi hỗ trợ cho 7.667 người, với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.

TP. BÀ RỊA THÊM 2 CA Ở PHƯỜNG LONG TOÀN

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bà Rịa cho biết, tính từ 18h ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, TP. Bà Rịa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng ở phường Long Toàn.

Bệnh nhân nam N.H.C., sinh năm 1990 là công an phường Long Toàn. Lực lượng chức năng TP. Bà Rịa điều tra dịch tễ bước đầu đã xác định được 47 F1 tiếp xúc gần ca bệnh và phun khử khuẩn trụ sở Công an phường Long Toàn. Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa cũng đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ công an phường này.

Bệnh nhân thứ 2 là bà N.T.N. (sinh năm 1968, ở tổ 9, khu phố 1, phường Long Toàn). Bà N. là kế toán một trường TH tại huyện Long Điền. Điều tra dịch tễ ban đầu xác định 1 F1 là chồng bà N. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực nhà bà N. Đồng thời, phun khử khuẩn xung quanh khu vực phong tỏa và tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

TP. VŨNG TÀU VÀ HUYỆN LONG ĐIỀN THÊM 35 CA MẮC MỚI Ở KHU PHONG TỎA

Tính từ 18h ngày 20/8 đến 12h ngày 21/8, TP. Vũng Tàu ghi nhận 3 ca mắc mới trong khu phong tỏa chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh. Các lực lượng chức năng đã truy vết được 6F1 có liên quan đến ca bệnh này.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ 10h ngày 20/8 đến 10h ngày 21/8, huyện Long Điền ghi nhận 32 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các ca F1, F2, F3 liên quan đến các ca F0 mới phát sinh trên địa bàn huyện.

HUYỆN ĐẤT ĐỎ, CHÂU ĐỨC KHÔNG GHI NHẬN CA MẮC MỚI

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ cho biết, ngày 21/8, trên địa bàn huyện tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới.

Huyện Đất Đỏ siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để sớm đưa huyện trở thành vùng xanh. Trong ảnh: Người dân, dân quân trực tại chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” tổ 6, KP. Thanh Long, TT. Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH.

Đến nay, huyện Đất Đỏ chỉ còn 2 điểm phong tỏa tại thị trấn Phước Hải và xã Phước Hội với 3.375 người, giảm 1 điểm tại xã Long Tân.

Tại huyện Châu Đức, trong ngày 21/8 không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Huyện đã lấy 2.000 mẫu PCR, 400 test nhanh COVID-19 trong ngày.

Công an TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức kiểm tra người và phương tiện lưu thông trên QL56 qua địa bàn thị trấn. Ảnh: ĐINH HÙNG.

Huyện đề nghị lãnh đạo tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại xã Quảng Thành để truy tìm F0.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ