Cận cảnh chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn dân với quy mô lớn nhất từ trước đến nay đang được BR-VT khẩn trương thực hiện nhằm nhanh chóng phủ rộng vùng an toàn cộng đồng.

Ngày 13/8, các địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục đồng loạt tiêm chủng vắc xin cho người dân. Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 được triển khai tại 8 huyện, thị, thành phố và 5 đơn vị gồm: Bệnh xá Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế Vietsovpetro. Lực lượng y tế tư nhân cũng đã vào cuộc hỗ trợ nhằm sớm hoàn tất công tác tiêm phòng vắc xin đợt 5.

Người dân ngồi giãn cách chờ đến lượt tiêm tại trường TH Nguyễn Thái Học, TP.Vũng Tàu.

Cùng với lực lượng y tế, các địa phương còn huy động đội ngũ tình nguyện viên là giáo viên, đoàn viên thanh niên, công chức phường, xã… tham gia hỗ trợ điều phối, phân luồng, kiểm tra, đối chiếu danh sách người đến tiêm. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đều bảo đảm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Quy trình tiêm chủng được tổ chức chặt chẽ, cẩn thận, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa bảo đảm an toàn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Người đến tiêm được khám sàng lọc, tư vấn trước khi tiêm. Công tác tiêm chủng được thực hiện với phương châm tiêm đến đâu an toàn, chắc chắn đến đó. Các điểm tiêm đều bố trí bác sĩ sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố tiêm chủng.

Nhân viên y tế huyện Đất Đỏ kiểm tra vật tư trước khi tiêm vắc xin.

Trong đợt 4, Sở Y tế đã phân bổ về cho các địa phương 81.330 liều vắc xin. Tính đến 11 giờ ngày 13/8, các địa phương đã tiêm được 73.986/81.330 liều, đạt tỷ lệ 91%. Trong đó, 7/8 huyện, thị, thành phố đã hoàn tất tiêm 100% số vắc xin được phân bổ, riêng huyện Long Điền đã tiêm 11.492/11.792 liều (đạt tỷ lệ 97,45%); 3/5 đơn vị đã tiêm hết số vắc xin được cấp, còn Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh xá Công an tỉnh chưa xong.

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vắc xin cho người dân tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (TP. Vũng Tàu).

Trong đợt 5, tính đến 11 giờ ngày 13/8, Sở Y tế đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị là 99.400/101.880 liều vắc xin. Trong đó, đã tiêm được 37.917 liều (đạt tỷ lệ 38,15%). Các địa phương, đơn vị đang tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin đợt 5 và quyết tâm hoàn thành vào ngày 15/8.

Người cao tuổi phường Long Hương, TP.Bà Rịa được tư vấn sức khỏe và tiêm vắc xin an toàn.

Vắc xin được tiêm cho người nước ngoài đang làm việc tại Resort Six Senses Côn Đảo, huyện Côn Đảo.

Sau khi tiêm, người dân nộp phiếu, ngồi theo dõi sức khỏe tại chỗ 30 phút.

Nhóm phóng viên THỜI SỰ và THÁI NGÔ