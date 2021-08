Ưu tiên tiêm vắc xin cho lái xe vận tải hàng hóa

Bộ Công thương đã có văn bản đề nghị các địa phương ưu tiên tiêm vắc xin cho lái xe, người lao động ngành vận tải và logistics. Việc tiêm vắc xin cho nhóm người này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh, vừa bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất.

Một tài xế xe tải được lấy mẫu test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 51, TX. Phú Mỹ.

Nhóm có nguy cơ

Theo Bộ Công thương, Bộ đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của các hiệp hội, ngành hàng, DN về biện pháp phòng, chống dịch, phân luồng và hạn chế lưu thông hàng hóa của nhiều địa phương còn phức tạp, không thống nhất, làm gián đoạn quá trình lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và phát sinh thêm nhiều chi phí, thời gian vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh của DN. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều cấp chính quyền chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của lực lượng lao động trong ngành vận tải và logistics trong phục vụ lưu thông hàng hóa cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Do vậy, nhiều địa phương chưa dành ưu tiên thực hiện chính sách phòng dịch, đặc biệt là ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng này. Bộ Công thương đề nghị các địa phương cần ưu tiên thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng cách tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đội ngũ tài xế, phụ xe vận tải liên tỉnh và lao động trong ngành logistics phục vụ lưu thông hàng hóa tại cảng biển, cửa khẩu…

Trước đó, Bộ GT-VT cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lao động trong các ngành vận tải hàng hóa và logistics.

Anh Nguyễn Văn Đức, tài xế xe tải biển kiểm soát 72H-00733 chuyên vận chuyển hàng hóa từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi Đồng Nai, Bình Dương cho biết, do đặc thù công việc, hàng ngày anh tiếp xúc nhiều người từ điểm bốc hàng, nơi xuống hàng và ăn uống, bơm nhiên liệu trên hành trình. Mặc dù thường xuyên xét nghiệm COVID-19 và thực hiện nghiêm 5K nhưng anh luôn thấy lo lắng nếu chẳng may nhiễm bệnh thì sẽ lây cho đồng nghiệp, công ty và gia đình. “Cánh lái xe tụi tôi mong được sớm tiêm vắc xin để bảo đảm an toàn và an tâm khi vận chuyển hàng hóa”, anh Đức bày tỏ.

Cần sớm tiêm vắc xin

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải tỉnh cho biết, trong danh sách các đối tượng ưu tiên được tiêm phòng vắc xin COVID-19, lái xe nằm ở nhóm cuối cùng. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 1.000 đầu xe vận tải phục vụ vận chuyển hàng hóa cho cảng biển. Nhiều DN vận tải đã kiến nghị Hiệp hội đề xuất bộ, ngành liên quan đưa đội ngũ lái xe vào diện đối tượng có nguy cơ cao để được ưu tiên tiêm phòng vắc xin. “Do tính chất công việc đặc thù nên các đối tượng này có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Địa phương cần ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe sớm nhất có thể là việc làm cấp thiết để vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm lưu thông hàng hóa”, ông Nguyễn Quang Trung nói.

Trao đổi về vấn đề nay, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho rằng, lái và phụ xe vận tải hàng hóa đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Do vậy, việc ưu tiên tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho họ là rất cần thiết. “Sở GT-VT đang tổng hợp danh sách lái xe, phụ xe phục vụ vận tải hàng hóa có nhu cầu tiêm vắc xin để báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng”, ông Thuận nói thêm.

Bài, ảnh: SA HUỲNH