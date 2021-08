Huy động 22 xe cứu thương của các đơn vị y tế tư nhân phục vụ phòng, chống dịch

Ngày 13/8, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn hỏa tốc số 10372/UBND-VP gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các DN có phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh về việc huy động xe cứu thương để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xét đề nghị của Sở Y tế, UBND tỉnh thống nhất huy động 22 xe cứu thương của các đơn vị và DN y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh để vận chuyển, điều phối các ca bệnh COVID-19 trong tình huống khẩn cấp và thanh toán chi phí, trang bị vật tư y tế. UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Y tế ra Quyết định huy động xe cứu thương phục vụ công tác vận chuyển ca bệnh COVID-19 trong tình huống khẩn cấp. UBND tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị liên quan và các DN y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm, hỗ trợ Sở Y tế để chung tay với tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Theo Sở Y tế, hiện trên địa bàn tỉnh có 24 đơn vị không trực thuộc Sở Y tế là 3 đơn vị y tế ngành (công an, quân sự, dầu khí), 1 bệnh viện, 20 phòng khám đa khoa tư nhân. Tại các đơn vị này, tổng cộng có 22 xe cứu thương. Khi huy động xe cứu thương và lái xe của các DN tư nhân để điều phối vận chuyển các ca F1, F0 giữa các cơ sở điều trị, cách ly, xăng xe do ngân sách tỉnh thanh quyết toán, trang phục phòng hộ cho lái xe do Sở Y tế cung cấp.

THÀNH BIÊN