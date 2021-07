Long Hải quyết liệt hơn trong ngăn chặn dịch

Ngày 22/7, huyện Long Điền tiếp tục tập trung cao tất cả nguồn nhân lực, vật lực, sự lãnh đạo, chỉ đạo để kiềm chế và tiến tới đẩy lùi dịch trên địa bàn TT.Long Hải. Cùng với tiếp tục kiên trì lấy mẫu xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng thì TT.Long Hải còn đề ra nhiều giải pháp mới khống chế dịch.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền yêu cầu rút kinh nghiệm về công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn xã Phước Hưng vào chiều 22/7.

NHIỀU BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ DỊCH

Dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại TT.Long Hải, khi liên tiếp ngày thứ 3 địa phương này ghi nhận ca mắc COVID-19 cao với 55 ca bệnh xuất hiện tại 6/12 khu phố trên địa bàn thị trấn. Cùng với tốc độ lây lan nhanh của biến chủng vi rút mới, lây theo chuỗi thì lây nhiễm xảy ra giữa các thành viên trong gia đình ở các khu dân cư. Đây là thách thức không nhỏ trong nỗ lực khống chế dịch với toàn TT.Long Hải.

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, thì số bệnh nhân mắc COVID-19 những ngày tới sẽ còn tăng, bởi hiện còn khoảng 17 ngàn người có nguy cơ cao chưa được xét nghiệm. Lực lượng y tế vẫn tiếp tục khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm ngay tại chỗ ở nhiều điểm tại 12 khu phố.

Bắt đầu từ sáng sớm, cơn mưa lớn kéo dài đã làm gián đoạn kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm hàng ngàn người dân trên địa bàn TT.Long Hải. Ở các điểm lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng y tế và hàng trăm tình nguyện viên có mặt từ sớm nhanh chóng lấy mẫu test nhanh cho hơn 14 ngàn người dân còn lại trên địa bàn. Bấp chấp mưa nặng hạt, lực lượng y tế, công an, quân đội, đoàn thanh niên... vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn bám trụ tuyến đầu, quyết tâm “chặn đứng” đà lây của dịch COVID-19.

Sáng 22/7, Huyện ủy Long Điền đã thành lập tổ công tác đặc biệt do ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền làm Tổ trưởng cùng 2 Phó Chủ tịch UBND huyện để phối hợp, chỉ đạo việc chống dịch với TT.Long Hải. Ông Lê Ngọc Linh cho biết, huyện Long Điền đang triển khai nhiều giải pháp mới, nhất là đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm, từng bước làm sạch, thu hẹp chuỗi lây nhiễm, tiến tới dập dịch nhanh nhất. “Huyện Long Điền đang tập trung cao tất cả nguồn nhân lực, vật lực nhằm kiềm chế và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn TT.Long Hải một cách nhanh nhất. TT.Long Hải là khu vực được đánh giá khá phức tạp trong việc phòng, chống dịch bởi địa bàn đông dân cư và người dân chủ yếu lao động phổ thông làm nghề cá, kinh doanh dịch vụ... Để khống chế dịch tại TT.Long Hải, chúng tôi tiếp tục duy trì “2 mũi tấn công”. Mũi thứ nhất tập trung cho vùng đỏ có nguy cơ dịch bệnh cao tại các ấp xuất hiện ca bệnh để nhanh chóng bóc F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước làm sạch, thu hẹp ổ dịch. Mũi còn lại thực hiện tầm soát, sàng lọc kết hợp các biện pháp đồng bộ, giữ chặt vùng xanh an toàn”, ông Lê Ngọc Linh cho biết.

Ông Lê Ngọc Linh nhấn mạnh, TT.Long Hải cần làm tốt hơn nữa, hiệu quả công tác tuyên truyền cả mặt tích cực-tiêu cực để người dân nhận thức rõ mối nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch. Đặc biệt là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ thị trấn xuống cơ sở, cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhất là phát huy vai trò “Tổ COVID-19 cộng đồng” để giám sát, nâng cao nhận thức, vận động người dân tuân thủ quy định lấy mẫu xét nghiệm; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm cùng các cấp, ngành chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Với những trường hợp nào không tuân thủ quy định phòng, chống dịch thì cần áp dụng biện pháp xử phạt theo quy định của pháp luật. Đối với các khu phố xuất hiện ca bệnh, cần bình tĩnh, khoanh vùng, dập dịch. Với những khu phố còn lại chưa có dịch không được lơ là, chủ quan và phải chủ động phòng ngừa, vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Sáng 22/7, huyện Long Điền chỉ đạo TT.Long Hải thành lập thêm 12 chốt kiểm soát người ra, vào ở 12 tổ dân cư.

ĐÃ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM CHO 30 NGÀN NGƯỜI

Bắt đầu từ 6 giờ sáng 22/7, TT. Long Hải thực hiện cách ly toàn xã hội ở mức độ tăng cường, "khóa" chặt giữa các khu phố với bên ngoài. Ngoài các chốt kiểm soát trước đó, TT.Long Hải thành lập thêm 12 chốt kiểm soát chặt chẽ người dân ra, vào giữa từng khu phố. Tại các khu phố, lãnh đạo TT.Long Hải xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc mua bán các mặt hàng thiết yếu của nhân dân. Đồng thời, cấp phát thẻ đi chợ cho các hộ dân, cùng với lực lượng tình nguyện viên "shipper" thì 1 hộ được phát thẻ sẽ đảm nhiệm đi chợ cho 10 hộ trong khu vực. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TT.Long Hải, những ngày qua, địa phương đã kiên định các mục tiêu “4 tại chỗ”, thực hiện thần tốc truy vết, xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng phong toả hẹp nhất có thể.

Đến tối muộn, lực lượng y tế và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn. Với những trường hợp người già không có khả năng đi lại, lực lượng y tế đã đến từng hộ để lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Theo thống kê của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trong ngày đạt khoảng 10 ngàn người. Đến nay, tổng số mẫu lũy kể đã lấy khoảng hơn 30 ngàn người. “Mưa gió đã làm gián đoạn quá trình lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn. Trong số 41 ngàn dân trên địa bàn thì có khoảng 10% người dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương. Vì thế, với khoảng 3 ngàn người còn lại, trong ngày 23/7, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhằm hoàn tất quá trình lấy mẫu để có đánh giá tổng quan và đưa ra giải pháp ứng phó phù hợp nhất”, ông Lê Ngọc Linh khẳng định.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến trên địa bàn huyện Long Điền, chiều 22/7, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 8915 về việc tạm dừng hoạt động cảng cá Tân Phước và Phước Hiệp (xã Phước Tỉnh) để phòng, chống dịch COVID-19, bắt đầu từ 17 giờ ngày 22/7.

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TT. Long Hải, ngày 22/7 tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn là 55 ca. Điều tra truy vết xác định được 125 trường hợp F1 và 348 trường hợp F2 cùng 289 trường hợp F3. Tất cả các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly, giám sát theo quy định. Cũng theo lãnh đạo TT.Long Hải, địa phương gặp khá nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch khi dịch bệnh diễn ra quá nhanh và phức tạp trên diện rộng, tuy nhiên, với quyết tâm cao, cùng với việc áp dụng Chỉ thị 16 ở mức độ tăng cường, hi vọng sẽ sớm ngăn chặn được đà lây lan của dịch bệnh.

------

Diễn biến dịch ở các địa phương khác

TP.VŨNG TÀU: KIỂM SOÁT CHẶT 20 KHU PHONG TỎA

Tính đến 18 giờ ngày 22/7, TP.Vũng Tàu ghi nhận 141 ca mắc COVID-19, trong đó, trong ngày 22/7, ghi nhận 7 ca mắc mới và đã tổ chức phong tỏa 20 điểm với 8.604 hộ dân. Trong ngày 22/7, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 triển khai kế hoạch test nhanh COVID-19 tại các địa phương có nguy cơ rất cao: phường 5, 11, Thắng Nhì.

Khu phong tỏa hẻm 219 phường Thắng Tam tiếp tục phong tỏa đó có ca mắc mới COVID-19. Ảnh: Bảo Khánh

Ông Bùi Xuân Thy, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu thông tin, trong 74 mẫu gộp ở khu phong tỏa hẻm 219 Võ Thị Sáu (phường Thắng Tam) có 2 mẫu gộp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào 12 giờ 30 ngày 22/7. Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu đã lấy mẫu đơn đối với các trường hợp này, dự kiến có kết quả trong ngày 23/7. Trong ngày 22/7, Trung tâm Y tế đã nhận được danh sách của gần 700 shipper để xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Về công tác kiểm soát người ra đường trong thời gian giãn cách đã thiết lập 306 chốt kiểm soát tại 17 phường, xã. Từ 14 đến 17/7, lực lượng chức năng đã xử phạt 480 trường hợp với số tiền 915 triệu đồng.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhận định, TP.Vũng Tàu vẫn chưa thoát được tình trạng nguy hiểm. Cụ thể vẫn còn 4 vùng nguy cơ rất cao; 8 vùng nguy cơ cao; 20 khu phong tỏa, trong đó tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa hẻm 219 Võ Thị Sáu (phường Thắng Tam) do ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Do vậy, TP.Vũng Tàu sẽ tập trung bao vây vùng có dịch, cách ly điều trị các đối tượng theo quy định, phát hiện điều trị F0, bóc tách F1 cách ly theo quy định, nhằm mục tiêu đưa các vùng này trở về trạng thái an toàn.

Trong sáng 22/7, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường 5 và Thắng Nhì. Ông Mai Ngọc Thuận đánh giá nguy cơ diễn biến dịch COVID-19 tại phường 5 và Thắng Nhì rất phức tạp, các ca mắc COVID-19 hầu hết đều liên quan đến các khâu mua bán hải sản, vận chuyển hải sản. Đối với phường Thắng Nhì, cần lập danh sách cụ thể 1.600 người làm nghề đánh bắt hải sản, chèo đò để xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

TP.BÀ RỊA: 11 NGÀN NGƯỜI CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH VỚI SARS-COV-2

Tại TP.Bà Rịa, tổng số mẫu xét nghiệm những ngày qua trên địa bàn gần 11 ngàn trường hợp ngoài cộng đồng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến, trong ngày 22/7, TP.Bà Rịa tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho 3,8 ngàn người còn lại trên địa bàn thành phố. Để giám sát chặt nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn, TP.Bà Rịa tăng cường kiểm soát người về từ địa phương khác và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. TP.Bà Rịa tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, qua đó đã lập biên bản xử phạt 64 trường hợp vi phạm với số tiền 134 triệu đồng và nhắc nhở 194 trường hợp.

Thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường, giáo viên các trường học và người dân trên địa bàn có smartphone tiến hành cài đặt Bluezone với tổng số cài đặt Bluezone 51.595, QR Code: 4.417. Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/dân số hiện đạt 45,63%.

HUYỆN ĐẤT ĐỎ: 802 MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CA NHIỄM CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH

Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ (BCĐ huyện) cho biết, sau khi có ca nhiễm đầu tiên ngày 21/7, BCĐ huyện đã khẩn trương khoanh vùng và đã truy vết được 10 F1, 43 F2, 37 F3. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn khu phong tỏa, đưa các trường hợp F1 cách ly tập trung tại trường Tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh, lấy mẫu test nhanh và test PCR. Đến nay đã lấy được 1.096 mẫu, trong đó có 802 mẫu liên quan đến ca nhiễm và các mẫu này đã cho kết quả âm tính. Riêng thị trấn Đất Đỏ cũng đã thành lập 5 tổ công tác nhằm thực hiện công tác truy vết, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội.

Huyện Đất Đỏ đã xây dựng kế hoạch tương đương với 4 cấp độ và phân công cụ thể công việc cho từng bộ phận, từng thành viên và các tổ COVID cộng đồng 8 xã, thị trấn, triển khai các phương án phòng chống dịch để khoanh vùng, nắm thông tin, kịp thời truy vết khi cần.

Liên quan đến vấn đề sản xuất, kinh doanh và kiểm soát việc đánh bắt, ra vào cảng trên địa bàn huyện, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT cũng lưu ý huyện Đất Đỏ cần nắm thông tin lịch trình đi lại, thực hiện test nhanh đối với lực lượng sản xuất (người đi thăm đồng, đi đến nơi thu hoạch); người vận chuyển từ trang trại đến điểm tập kết phân phối hàng để truy vết. Đối với việc kiểm soát tại cảng và tàu thuyền đánh bắt, huyện Đất Đỏ nên tạm dừng các phương tiện đánh bắt đi trong ngày hoặc 2-3 ngày trong thời gian giãn cách. Trong khi đó, đối với tàu thuyền đánh bắt dài ngày, chỉ cho ra khơi đối với các tàu đã vận chuyển nguyên liệu (dầu, đá) xuống tàu và thuyền viên test nhanh âm tính và bảo đảm đủ điều kiện phòng chống dịch, còn những tàu chưa xuống nguyên liệu thì tuyên truyền, vận động chủ tàu không ra khơi trong thời gian giãn cách.

TX. PHÚ MỸ: 18 DOANH NGHIỆP NGOÀI KCN CHỦ ĐỘNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 TX. Phú Mỹ cho biết, từ ngày 21/7 đến ngày 22/7, toàn thị xã ghi nhận 13 ca dương tính với SAR-CoV -2, lũy kế đến nay là 32 ca.

Hiện trên địa bàn TX. Phú Mỹ có 4 khu vực phong tỏa gồm: Một phần tổ dân cư số 12, khu phố Tân Hạnh, xã Châu Pha (với 67 người, phong tỏa ngày 16/7); một phần tổ dân cư số 10, thôn Tân Long, xã Châu Pha (với 53 người, phong tỏa ngày 16/7); một phần tổ dân cư số 8, 9, 10 thôn Phước Hải, xã Tân Hải (với 167 người, phong tỏa ngày 9/7); một phần tổ 11, thôn Tân Long xã Châu Pha (với 107 người, phong tỏa ngày 17/7).

Sau 4 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, tất cả các ca dương tính phát sinh trong ngày đều được ghi nhận trong khu cách ly tập trung, không phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tổ chức kinh doanh đúng quy định, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, nguồn cung hàng hóa được đảm bảo, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết thêm, các DN hoạt động trong 9 KCN trên địa bàn TX. Phú Mỹ đã được Ban Quản lý các KCN kiểm tra công tác phòng dịch, TX. Phú Mỹ là đơn vị phối hợp. Với các DN hoạt động ngoài KCN trên địa bàn TX. Phú Mỹ, BCĐ Phòng, chống dịch thị xã đã tổ chức kiểm tra. Tính đến nay, có 18 DN với 4.764 lao động (ngoài KCN) đã chủ động tạm dừng hoạt động do không đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch theo Chỉ thị 16; 74 DN với 4.283 lao động đang hoạt động và thực hiện “3 tại chỗ”; 37 DN với 1.739 lao động đã thực hiện phương án “1 cung đường - 2 địa điểm” đưa đón công nhân từ nhà đến nơi làm việc.

HUYỆN XUYÊN MỘC: GHI NHẬN 19 CA MẮC MỚI

Tại địa bàn huyện Xuyên Mộc, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện cho biết tính đến 16 giờ ngày 22/7 trên địa bàn huyện ghi nhận 19 ca mắc mới, trong đó có 10 ca ngoài cộng đồng (Bàu Lâm 8, Tân Lâm 2) và 9 ca tại các khu cách ly tập trung (Bình Châu 4, Bàu Lâm 4, Hòa Hưng 1). Trong ngày hôm nay, huyện đã tổ chức truy vết 114 trường hợp F1 và 213 trường hợp F2. Đồng thời tổ chức test nhanh 106 mẫu (Tân Lâm 67, Xuyên Mộc 23, Bình Châu 8, Bông Trang 8) và không có mẫu test nhanh dương tính.

Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn huyện ổn định. Trong ngày 22/7, huyện cũng đã tổ chức xét nhiệm cho 2.249 hộ tiểu thương. Về sức mua, sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại các chợ truyền thống và chuỗi cửa hàng Bách hóa xanh trên địa bàn huyện giảm mạnh, có khoảng 20% - 25% hộ tiểu thương tại chợ bán mặt hàng thiết yếu, còn lại đã đóng cửa. Tình hình giá cả ổn định, chỉ tăng nhẹ mặt hàng củ quả Đà Lạt từ 10- 20%.

HUYỆN CHÂU ĐỨC: KHÔNG GHI NHẬN CA MẮC MỚI

Trên địa bàn huyện Châu Đức, từ 6 giờ ngày 22/7 đến 15h00 giờ ngày 22/7, chưa ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy1.540 mẫu gộp, 27 mẫu đơn. Hiện đã xét nghiệm 18.376 mẫu cho kết quả Âm tính, còn lại 1.567 mẫu chưa có kết quả.

Các xã, thị trấn lập các chốt và tổ kiểm tra lưu động trên địa bàn để kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 16, đối với các trường hợp người dân ra ngoài vì lý do chưa thật sự cần thiết, lực lượng chức năng nhắc nhở, vận động người dân chấp hành tốt. Trong ngày đã xử phạt 1 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 (xã Bình Trung), số tiền phạt là 2 triệu đồng.

HUYỆN CÔN ĐẢO: BUỘC QUAY ĐẦU 2 NGƯ DÂN NINH THUẬN CHÈO THÚNG VÀO

Tại huyện Côn Đảo, ngày thứ 4 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, người dân vẫn tiếp tục chấp hành nghiêm lệnh giãn cách. Ghe, tàu tại cảng Bến Đầm chấp hành tốt, việc cung cấp thực phẩm thiết yếu được kiểm soát; 2 tàu chở hàng tại cảng đã được khử khuẩn. Lực lượng chức năng đã phát hiện 2 ngư dân ghe Ninh Thuận đang chèo thúng vào khu vực bãi Đá Trắng; xử lý nhắc nhở và yêu cầu phương tiện phải quay đầu.

Huyện tiếp tục phát huy tốt 9 khu dân cư và Tổ COVID cộng đồng giám sát y tế nghiêm túc các trường hợp đi từ địa phương khác đến Côn Đảo và các trường hợp cách ly tại nhà, lưu trú.

Các tổ, đội liên ngành Phòng chống COVID-19 huyện tăng cường kiểm tra người dân, ngư dân về việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ