KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2: Dự kiến thành lập 1 điểm thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Sau khi có hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 204 TS không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 11 TS trong khu vực bị phong tỏa, 4 TS thuộc diện F1, 189 TS thuộc diện F2. Sở GD-ĐT dự kiến thành lập 1 điểm thi với 8 phòng thi đặt tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Số lượng cán bộ, GV, Công an, nhân viên y tế được điều động làm công tác thi là 52 người, gồm 46 cán bộ, GV, 4 chiến sĩ Công an và 2 nhân viên y tế. Về công tác sao in đề thi và chấm thi, Sở đã đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai hỗ trợ (nếu Bộ GD-ĐT cho phép) hoặc tự tổ chức chấm thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT đã thông báo cho TS nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Đối với các TS đã nộp hồ sơ xin đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT muốn đăng ký dự thi đợt 2 để xét ĐH phải làm đơn rút hồ sơ đặc cách xét tốt nghiệp trước khi đăng ký thi đợt 2.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã chốt lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 từ ngày 5 tới 7/8/2021.

KHÁNH CHI