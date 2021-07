Kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19

BR-VT đang nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh còn mở rộng chính sách đặc thù nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động tự do bị mất việc, ngừng việc, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu (giữa) trao quà hỗ trợ bà Vũ Thị Vĩnh (bìa phải), người bán vé số trên địa bàn phường gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

GẤP RÚT HỖ TRỢ LĐ KHÓ KHĂN

Vợ chồng chị Huỳnh Thị Mai Thu, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ là lao động tự do. Hơn 1 tháng nay, vợ chồng chị Thu không có thu nhập do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Đang trong lúc khó khăn nhất, vợ chồng chị Thu nhận được khoản tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Chị Thu thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ dành cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do). Khoản tiền hỗ trợ này tùy điều kiện và khả năng ngân sách của địa phương nhằm giúp NLĐ vượt qua khó khăn với mức tiền hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50 ngàn đồng/người/ ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương. “Trong lúc khó khăn này, một đồng được nhận với chúng tôi cũng vô cùng quý. Tôi rất cảm động khi đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền trong lúc này đã giúp gia đình tôi phần nào ổn định cuộc sống”, chị Thu nói trong xúc động.

Trong lúc này, nhiều NLĐ tự do khó khăn trên địa bàn TP.Bà Rịa cũng được hưởng chính sách hỗ trợ. Nhận khoản tiền hỗ trợ 3 triệu đồng từ cán bộ LĐTBXH, chị Đoàn Thị Bé Hai, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa không giấu nổi xúc động. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh, hộ có người khuyết tật được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh. Chị Hai ở nhà chăm 2 con nhỏ và mẹ chồng khuyết tật nặng nằm một chỗ. Chồng chị là lao động chính, nhưng suốt mấy tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không có việc làm. “Kinh tế gia đình khó khăn, trước đây, chúng tôi chỉ đắp đổi qua ngày từ khoản tiền công đi làm hàng ngày của chồng. Cả nhà đang rất lo khi có thông báo về việc giãn cách xã hội, chồng tôi không có việc làm. Trong những ngày khó khăn này, khi được chính quyền quan tâm, tôi rất cảm động. Với khoản tiền này, tôi sẽ ráng chi tiêu để mua lương thực thật dè sẻn, ráng cầm cự cho qua những ngày khó khăn, cho các con có cái ăn trước mắt”, chị Hai nói.

HỖ TRỢ ĐẾN ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

Bà Bùi Thị Thúy Oanh, cán bộ phụ trách TB-XH xã Hòa Long, TP.Bà Rịa (phải) làm thủ tục, trao tiền hỗ trợ gia đình chị Đoàn Thị Bé Hai, là hộ nghèo chuẩn tỉnh, hộ có người khuyết tật nặng.

BR-VT đang nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài nhóm đối tượng được hưởng theo quy định thì BR-VT còn mở rộng đối tượng là NLĐ tự do, người có công, người hoạt động kháng chiến, người nghèo, trẻ em phải cách ly tập trung... nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn. BR-VT đang thực hiện đợt chi trả đầu tiên nhằm giúp đỡ người dân khó khăn một cách nhanh nhất.

Theo thống kê nhanh của Sở LĐTBXH, TP.Bà Rịa và các huyện Đất Đỏ, Côn Đảo là những địa phương đầu tiên đang gấp rút triển khai công tác hỗ trợ cho người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, gần 1,4 ngàn người ở những địa phương này đã nhận được sự hỗ trợ với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát những trường hợp thuộc diện hỗ trợ nhằm tiếp tục triển khai đợt tiếp theo.

Báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh cho biết, qua rà soát thống kê, BR-VT dự kiến hỗ trợ cho hơn 104 ngàn người thuộc 8 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68 với kinh phí hơn 203 tỷ đồng. Riêng nhóm đối tượng liên quan đến chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ, đào tạo duy trì việc làm, giảm mức đóng BHTNLĐ và bệnh nghề nghiệp… thì Sở sẽ căn cứ vào tình hình thực tế đề xuất của các DN nhằm có sự hỗ trợ phù hợp nhất. Cùng với đó, BR-VT cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ với hơn 40 ngàn lao động không có giao kết hợp đồng với số tiền 140 tỷ đồng; 5.880 trường hợp thuộc 4 nhóm đối tượng cần hỗ trợ do gặp khó khăn do đại dịch là người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và trẻ em phải cách ly tập trung với tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng. Theo thống kê của Phòng LĐTBXH huyện Đất Đỏ, 200 NLĐ tự do trên địa bàn huyện Đất Đỏ được hưởng chính sách hỗ trợ mở rộng theo Nghị quyết 68. cùng với đó, hơn 240 người thuộc diện chính sách người có công, người hoạt động kháng chiến... đã được đón nhận khoản tiền hỗ trợ với tổng kinh phí gần 660 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch phức tạp, huyện Đất Đỏ đã huy động toàn bộ cán bộ ngành LĐTBXH địa phương và hơn 360 tổ COVID cộng đồng với hơn 800 thành viên để bảo đảm số tiền được kịp thời đưa đến tận tay người hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Bà Mã Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng LĐTBXH TP. Bà Rịa cho biết, trong đợt hỗ trợ đầu tiên theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, TP.Bà Rịa có hơn 430 lao động không có giao kết hợp đồng, gần 190 người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, hơn 60 hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và trẻ em phải cách ly tập trung được nhận tổng số tiền gần 980 triệu đồng. UBND TP.Bà Rịa đã chuyển số tiền cho từng xã, phường để chi trả trực tiếp cho người dân, tránh tập trung đông người. Ở các điểm chi hỗ trợ đều có cán bộ hướng dẫn người dân nhận tiền bảo đảm yêu cầu phòng dịch. Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ triển khai nhanh, gọn tạo thuận tiện cho người nhận. Đối với các đợt hỗ trợ tiếp theo, TP.Bà Rịa cũng đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã phường rà soát các đối tượng theo quy định để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định Nghị quyết 68.

Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, ngoài bảo đảm an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ lần này theo Nghị quyết 68 sẽ góp phần phục hồi, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống và an toàn cho NLĐ, nhất là những người đang tạm thời mất việc, lao động tự do. Hiện nay, Sở LĐTBXH đã chỉ đạo các địa phương gấp rút rà soát, tổng hợp chuyển danh sách về Sở LĐTBXH thẩm định trong thời gian sớm nhất. Trên cơ sở đó, Sở LĐTBXH sẽ trình UBND tỉnh xem xét, kịp thời hỗ trợ các đối tượng. Việc rà soát, bổ sung danh sách các đối tượng hỗ trợ, đặc biệt là đối tượng không có giao kết hợp đồng vẫn được các địa phương triển khai song song, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân yên tâm, chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bài, ảnh: MAI - THANH