Không thay đổi kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Côn Đảo

• Vận chuyển đề thi, lực lượng làm công tác thi bằng trực thăng

Chiều 4/7, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin, đến thời điểm này, kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nói chung và kế hoạch tổ chức thi tại huyện Côn Đảo nói riêng không thay đổi. Ngày 3/7, Sở cũng đã báo cáo Bộ GD-ĐT về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại huyện Côn Đảo.

Năm nay, huyện Côn Đảo có 90 TS đăng ký dự thi. Trong đó, 10 TS chỉ thi để xét tốt nghiệp, 80 TS dự thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ. Năm nay, Sở GD-ĐT tiếp tục thành lập 1 điểm thi tốt nghiệp THPT đặt tại Trường THPT Võ Thị Sáu và điều động 14 cán bộ, GV từ đất liền ra Côn Đảo coi thi và thanh tra, kiểm tra thi. Lực lượng này đã được xét nghiệm COVID-19 trước khi làm nhiệm vụ. Việc đi lại Vũng Tàu-Côn Đảo của đoàn bằng phương tiện máy bay trực thăng do Công ty Bay dịch vụ miền Nam đảm nhận với giá vé phổ thông. “Không có chuyện bố trí chuyên cơ để vận chuyển đề thi, bài thi và lực lượng làm công tác thi ở Côn Đảo. Kinh phí đi lại của đoàn công tác coi thi tại Côn Đảo năm 2021 không có phát sinh so với các năm trước đó”, bà Châu nhấn mạnh.

Việc giao nhận đề thi-bài thi do Trưởng điểm coi thi cùng đoàn cán bộ coi thi vận chuyển dưới sự giám sát và bảo vệ liên tục 24/24 của lực lượng công an tỉnh và thanh tra đi cùng đoàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định. Cụ thể, khi giao nhận đề thi, Trưởng điểm coi thi cùng công an, thanh tra nhận đề thi một lần, cùng đoàn cán bộ coi thi vận chuyển đề thi ra Côn Đảo bằng máy bay trực thăng. Đến sân bay Côn Đảo, Công an huyện Côn Đảo đón và hộ tống đề thi về điểm bảo quản theo quy định. Sau khi thi xong, Trưởng điểm thi cùng Công an tỉnh, thanh tra và đoàn cán bộ coi thi vận chuyển bài thi bằng máy bay trực thăng vào đất liền để bàn giao cho ban thư ký ngay sau khi kết thúc kỳ thi.

KHÁNH CHI