Khẩn trương dập dịch, tăng cấp độ phòng, chống COVID-19

Tuyên truyền ngư dân không vận chuyển người trái phép BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ đặc biệt chú trọng kiểm soát, tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Địa phương kiện toàn 366 tổ COVID-19 cộng đồng (gồm 814 thành viên) thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện “5K” và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến hộ gia đình; thường xuyên nắm bắt tình hình báo cáo chính quyền địa phương kịp thời; phối hợp truy vết trường hợp nghi nhiễm F2, F3 và giám sát cách ly nơi lưu trú. Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho hay, địa phương đã chỉ đạo UBND xã Lộc An, TT. Phước Hải phối hợp Đồn Biên phòng Phước Hải thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, ngư dân xuất, nhập cảng; đồng thời tuyên truyền ngư dân tuyệt đối không vận chuyển, tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 giám sát chủ động toàn bộ người dân của ấp An Hải, xã Lộc An có liên quan ca bệnh tại xã Phước tỉnh, huyện Long Điền với 2.074 mẫu.