QUỸ "TẤM LÒNG VÀNG" BÁO BÀ RỊA-VŨNG TÀU: Trao 15 triệu đồng cho 3 gia đình khó khăn

Ngày 15/6, Đoàn công tác của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ từ Quỹ “Tấm lòng Vàng” của Báo và ủng hộ của bạn đọc cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được giới thiệu trên chuyên mục “Kết nối yêu thương” của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu để kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ trong thời gian qua.

Đại diện Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Nhỏ ngụ tại số 20, ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền.

Cụ thể, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) - nhân vật trong bài viết “Vai gầy chèo chống nuôi chồng, con bạo bệnh” đăng trên số báo ngày 17/9/2020; gia đình ông Nguyễn Văn Nhỏ (số 20, ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền) - nhân vật trong bài viết “Đã nghèo còn gặp cái eo” đăng trên số báo ngày 17/12/2020; gia đình bà Mã Thị Hồng (tổ 9, ấp Đông, xã Long Phước, TP. Bà Rịa) - nhân vật trong bài “Gia cảnh cùng quẫn của người phụ nữ mang trọng bệnh” đăng trên số báo ngày 19/12/2019. Mỗi gia đình được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Tin, ảnh: MINH THIÊN