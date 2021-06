Bảo đảm hiệu quả, gắn với phòng, chống dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè 2021 do Trung ương Đoàn phát động ngày 11/6 và tại BR-VT (6/6) đã được ĐVTN hưởng ứng tích cực, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, đồng thời bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh chủ động phòng chống dịch, ĐVTN vẫn thể hiện vai trò xung kích trong các hoạt động cộng đồng. Trong ảnh: Thanh niên huyện Châu Đức hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Chiến dịch TNTN Hè cấp tỉnh được Tỉnh Đoàn phát động tại Trường TH Trần Văn Quan (xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa) trong bối cảnh đặc biệt với chỉ 20 ĐVTN tham gia. Tất cả đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 như: rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đứng giãn cách 2m. Lễ khai mạc gói gọn trong thời gian 15 phút. Kết thúc lễ khai mạc, các ĐVTN chia từng nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 2-3 ĐVTN) vẽ tranh chibi các Anh hùng lực lượng vũ trang trẻ tuổi, thiết kế trò chơi dân gian ở khuôn viên trường.

Những bức tranh được các ĐVTN phác họa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, vừa mang tính mỹ thuật, vừa truyền tải thông điệp về giáo dục lịch sử cho các em thiếu nhi. Sau một buổi sáng, 5 bức tranh anh hùng trẻ tuổi: Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc, Kim Đồng, Vừ A Dính đã hoàn thành. Công trình sẽ được bàn giao cho thầy và trò Trường TH Trần Văn Quan sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Chiến dịch TNTN Hè năm 2021 cũng được các huyện, thị, thành Đoàn tổ chức với nhiều hoạt động thi đua có ý nghĩa, trong đó tập trung vào các hoạt động cùng con nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại TP. Vũng Tàu, tranh thủ buổi sáng cuối tuần, các ĐVTN chia thành nhiều nhóm nhỏ tuyên truyền lưu động, nhắc nhở mọi người thực hiện “5K” để phòng, chống dịch; tham gia làm kính chắn giọt bắn và tai giả đeo khẩu trang tặng các khu cách ly tập trung và một số tiểu thương trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ phường 1, TP. Vũng Tàu cho biết: “Mỗi ngày tôi tiếp xúc với nhiều khách hàng. Tôi rất vui khi được ĐVTN tặng tấm chắn giọt bắn. Tôi sẽ đeo mỗi ngày khi bán hàng tại chợ để phòng dịch cho bản thân và cộng đồng”.

Tại các địa phương khác, ĐVTN cũng đồng loạt ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch, làm tai giả đeo khẩu trang, vận động tặng khẩu trang cho mọi người, vận động tặng quà cho các đối tượng yếu thế.

Bên cạnh hoạt động chung tay phòng, chống dịch, các hoạt động an sinh, xã hội vì cộng đồng cũng được các cấp Đoàn thực hiện trong Chiến dịch TNTN Hè năm 2021. Tại phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ, dù đã hết ngày làm việc, song các ĐVTN vẫn nhiệt tình cùng các chiến sĩ công an phường hỗ trợ nhân dân làm CCCD. Chị Nguyễn Thị Sương, Phó Bí thư Đoàn phường Hắc Dịch cho biết: Để công tác phòng, chống dịch bảo đảm hiệu quả, Đoàn phường bố trí mỗi ca trực có 3 ĐTNV tham gia. Các ĐVTN giúp ghi thông tin cá nhân của người dân đến làm CCCD, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, xịt nước rửa tay sát khuẩn… Từ khi triển khai chiến dịch đến nay, Đoàn phường đã phối hợp với công an phường hỗ trợ hơn 1.000 lượt người dân đến làm CCCD. Bên cạnh đó, ĐVTN của phường còn phối hợp Hội LHPN, Hội Nông dân phường làm kính chắn giọt bắn tặng các chốt chống dịch và tiểu thương.

Tại phường Mỹ Xuân, Chiến dịch TNTN Hè 2021 khởi động với công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh”. Trên tuyến đường Lê Ngọc Hân, KP. Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân với chiều dài 1km, các ĐVTN đã lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời. Chi phí thực hiện gần 38 triệu đồng, do Công ty Bất động sản Tân Hòa Tiến tài trợ. Được biết, các cơ sở Đoàn TX. Phú Mỹ đã triển khai công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” trên một số tuyến đường tại các phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân và xã Châu Pha. Công trình đã giúp người dân thuận tiện hơn khi lưu thông vào buổi tối, đồng thời góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên lễ ra quân Chiến dịch TNTN Hè năm 2021 không tổ chức tập trung mà được đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, chỉ tiêu của chiến dịch qua mạng xã hội, website, báo chí và hình thức trực tuyến. Với chủ đề “TNTN sáng tạo và tri ân”, Chiến dịch TNTN Hè năm 2021 diễn ra đến hết tháng 8, trong đó tháng cao điểm là tháng 7, 8, gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh” và “Kỳ nghỉ hồng”.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH