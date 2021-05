Thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, ngày 20/5, Đoàn do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh, gồm: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh và Ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ hương tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, ông Trần Văn Lợi đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc, tăng ni, phật tử đón mùa lễ Phật đản hạnh phúc, an lạc. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Đoàn sẽ tiếp tục thăm các cơ sở tôn giáo khác, gồm: Ban Từ thiện - xã hội GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự Minh Sư đạo tỉnh; Ban Trị sự Minh Lý đạo tỉnh và Ban Trị sự Tịnh độ Cư sỹ Phật hội tỉnh.

 Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử chùa Bửu Lâm (TT. Long Hải, huyện Long Điền) và Tịnh xá Ngọc Phước (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa).

MINH THANH - MINH NHÂN