Bộ Công an gửi Thư khen Thượng úy Công an TT.Ngãi Giao

Ngày 20/5, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Thượng úy Phạm Tấn Tài, cán bộ Công an TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức vì có hành động dũng cảm bảo vệ tài sản của người dân trong vụ cháy xảy ra đêm 13/5 tại TT. Ngãi Giao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương khen ngợi, biểu dương Thượng úy Phạm Tấn Tài đã cùng đồng đội dũng cảm, nỗ lực chữa cháy, kịp thời cứu giúp nhân dân trong vụ cháy xảy ra tại địa bàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13/5, tại KP. La Vân, TT. Ngãi Giao, cửa hàng camera An Thuận Phát bốc cháy. Lực lượng Công an TT. Ngãi Giao cùng người dân có mặt tham gia dập lửa. Thượng úy Phạm Tấn Tài, Công an TT. Ngãi Giao cùng anh Lê Trúc Linh (trú tại xã Nghĩa Thành) đã bắc thang leo lên căn nhà bên cạnh xịt nước, không cho đám cháy lan sang 2 căn nhà bên cạnh. Sau đó, với sự hỗ trợ của Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Châu Đức cùng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh, đám cháy đã được dập tắt.

PHƯỚC AN