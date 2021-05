Ngày 19/5, tổ dân cư số 5, khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ đã đưa vào sử dụng đoạn đường chiếu sáng kiểu mẫu và camera an ninh. Tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng dài 370m với 9 bóng đèn led tại 9 trụ điện, có chế độ tắt - mở thông minh. Giữa tuyến đường có 2 camera an ninh. Tổng trị giá công trình 15 triệu đồng, do các hộ dân tổ 5 và các mạnh thường quân ủng hộ.

Tuyến đường này đã được UBND TX. Phú Mỹ đầu tư mới và trải nhựa cuối năm 2020. Đây là mô hình Dân vận khéo được khu phố Song Vĩnh đăng ký thực hiện trong năm 2021.

MẠNH KHÁ