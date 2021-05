Người dân hưởng lợi

“Trước đây, vào mùa mưa, mỗi lần chở con đi học cực lắm, nhiều bữa cả hai mẹ con cùng té, sình lầy dính bẩn, lại phải quay về nhà thay đồ. Mùa khô, bụi bay mù mịt, không kể đâu cho hết. Giờ thì con hẻm đã khác, xe chạy dễ dàng hơn rất nhiều”, chị Trịnh Thị Xị (tổ 19, ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) chia sẻ.

Tuyến đường hẻm tổ 19 (ấp An Bình) được trải đá dăm, lắp đèn chiếu sáng, giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi.

Chị Xị có 2 con, cháu lớn học lớp 8, cháu nhỏ đang học mầm non. Con hẻm vào tổ 19 rộng khoảng 2m, dài gần 1km, với 10 hộ dân. Hẻm nhỏ, đường bằng đất cát, rất khó đi lại. “Nhiều bữa bé lớn đi học, té trầy tay chân hoặc rách áo, phải quay về. Biết là khổ nhưng xóm này ai cũng còn khó khăn, nên đành chịu”, chị Xị nói.

Tháng 10/2020, thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp chính quyền xã gia cố tuyến đường vào tổ 19 bằng đá dăm. Người dân cũng tham gia góp công sức. Sau 20 ngày, tuyến đường hoàn thiện, được lu phẳng, khiến cư dân trong tổ ai cũng mừng. Tiếp đó, Đảng bộ Văn phòng huyện Đất Đỏ, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện huy động hơn 40 lượt cán bộ, đảng viên tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm tuyến đường ấp An Bình, đồng thời lắp đặt 12 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho tuyến đường tổ 19 (tổng trị giá 18 triệu đồng). Bà con trong tổ góp tiền lắp thêm bóng đèn. Từ đó, tuyến đường đã sáng trưng.

Ông Trịnh Văn Bông, Phó Trưởng ấp An Bình cho biết, ấp An Bình xa trung tâm nên người dân còn thiệt thòi vì điều kiện khó khăn. “Sau khi tuyến hẻm được làm mới, lắp đèn chiếu sáng, bà con mừng lắm. Lũ trẻ đi học không lo té ngã. Cả tổ đều đồng thuận khi chính quyền đổ bê tông hoặc tráng nhựa con hẻm, mỗi nhà sẽ hiến đất, lùi vào 1-2m để mở rộng hẻm lên 4-5m, thuận tiện đi lại”, ông Bông phấn khởi nói.

Theo ông Trần Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, Đảng bộ xã Lộc An có 10 chi bộ trực thuộc, với 144 đảng viên. Khi thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh” tháng 6/2018, xã Lộc An đã triển khai xây dựng xã NTM và đến năm 2019 đã được công nhận xã NTM nâng cao. Các chi bộ cùng thực hiện nhiều mô hình, phần việc, trong đó phát huy vai trò “đảng viên đi trước”. Các đảng viên đi đầu, gương mẫu trong việc hiến đất, làm đường, chủ động tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường, qua đó làm gương để bà con cùng tự giác tham gia. Đến nay, nhiều tuyến đường của xã được mở rộng, hai bên đường trồng cây xanh, hoa, được lắp đèn chiếu sáng. Bên cạnh đó, các đảng viên còn tình nguyện tham gia các tổ hòa giải tại cơ sở; vận động người dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

“Trong thời gian tới, phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh” sẽ tiếp tục được triển khai tại các ấp còn lại, nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã góp phần cổ vũ, động viên nhà nhà, người người góp sức xây dựng NTM. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” - lời Bác Hồ dạy vẫn còn nguyên giá trị trong xây dựng NTM hiện nay”, ông Trần Thanh Sơn nói thêm.

